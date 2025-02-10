有望應用於農場寵物醫院

此外，這種服務還有潛力應用到農場，以監察豬和家禽的健康，又或者寵物醫院等。該公司未來更有意推出人類的分析模塊，例如透過步態來分析中風、運動康復進度、柏金遜病等。

由於獲選為「2024 Nvidia創業企業展示」的10間「榮耀企業」之一，該公司3月份將可以在Nvidia（英偉達）於美國聖荷西舉行全球科技會議期間的展覽中免費參展，希望有助打開外國市場。除了透過視像和人工智能技術來分析動物的行為之外，該公司的另一種服務，是在動物的腦部植入儀器，來收集和分析其腦電波有沒有異常，從而判斷是否有癲癇症等。兩人樂觀估計，該公司今年的營業額將可以達到1000萬元或以上。但亦因為業務規模大了，不便再借用城大的地方辦公，需要正式開設辦公室。其香港辦公室將設於科學園，內地辦公室將設於深圳前海，預料兩者將於5月份遷入。