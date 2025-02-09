程展緯伙4團體組聯盟 向麥當勞發聲 促恢復「飯鐘錢」正視員工福利 店方：設渠道聽建議

麥當勞：視人員重要資產 會審視福利

香港麥當勞回覆本報稱，一直視人員為公司重要資產，設不同渠道聽取員工建議，同時對外界意見持開放態度，會繼續審視及優化員工福利政策。麥當勞未有提會否恢復「飯鐘錢」。

程展緯等人昨日在金鐘海富中心麥當勞舉行約一個半小時「生日會」，慶祝聯盟成立。程解釋選擇該店，是因現任香港麥當勞行政總裁黎韋詩曾於2009年在同一麥當勞分店體驗一年前線工作。適逢今年是香港麥當勞50周年，他盼回到「培養CEO的地方」，提醒麥當勞「檢閱歷史，反省問題」。

聯盟發言人兼飲食及酒店業職工總會幹事溫柏堅表示，50周年不應該只談懷舊，應談改變。

聯盟包括工會及綠色和平

聯盟昨日成立，成員除了程展緯，亦包括飲食及酒店業職工總會、推廣員及零散工工會、香港婦女勞工協會及綠色和平。

推廣員及零散工工會幹事劉美兒關注麥當勞員工休息環境，稱收到前線員工反映，部分分店休息室狹窄，亦擺放貨物，6至7名員工需同時擠在休息室吃飯，有人要搬椅子到休息室外吃飯，「尊嚴喺邊？情况係極不理想」。她表示部分分店休息室不設儲物櫃，員工個人物品隨便放，堆成「小山丘」，衍生私隱問題。

綠色和平項目主任譚穎琳關注麥當勞使用大量即棄餐具，稱麥當勞因應管制即棄膠餐具的條例，將膠餐具換成紙竹製餐具，實無助源頭減廢，促請麥當勞效法台灣，落實堂食提供重用杯和外賣可借還重用杯服務。

邀公眾貼麥當勞叔叔合照 訴說願望

聯盟即日起推出首個活動「向麥當勞叔叔許願」，邀請公眾在社交媒體展示和麥當勞叔叔擺設的合照，同時提出「願望」或「問題」，並加上「#我們的M記」的標籤（hashtag）。聯盟會收集不同聲音，再向麥當勞高層反映。