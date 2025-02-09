配合旅監局推導遊「專項專牌」 旅遊專員：研培訓純交通住宿從業員

籲民間發掘旅遊景點

去年《施政報告》宣布成立「發展旅遊熱點工作組」，在各區發掘和建設旅遊熱點。對於有政黨提出發展宗教旅遊和「演唱會經濟」等，張馮泳萍昨在now新聞節目《大鳴大放》表示，現時旅客在本港到處旅遊，於不同地方都能發掘到旅遊景點，舉例郊野山徑及十八區美食景點，工作組正積極跟進政黨及議員意見，目標是發掘更多能令旅客再次訪港的景點，「上次沒來過這裏，今次想一想又要再來香港」。

張馮泳萍認為除了政府，民間及私人機構可一起發掘景點及舉辦活動，以創新方法吸引更多旅客及市民，推動「無處不旅遊」；而旅遊事務署會與相關機構商討包括交通安排及興建臨時設施的牌照申領等，盡量令事情順利完成。

倡郵輪碼頭淡季辦演唱會

啟德郵輪碼頭營運合約2028年屆滿，政府計劃今年起招標。張馮泳萍認為郵輪碼頭日後可舉辦更多活動，舉例在夏天、打風季節較少郵輪來港時，可舉辦小型演唱會或展覽活動等，相關部門將持續推廣，令郵輪碼頭更暢旺。