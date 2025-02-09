配合旅監局推導遊「專項專牌」 旅遊專員：研培訓純交通住宿從業員

【明報專訊】文體旅局去年公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，提及5年後旅遊從業員人數將增至約21萬。因應旅監局推出導遊「專項專牌」計劃，旅遊事務專員張馮泳萍表示，留意到部分導遊未必做到全方位工作，舉例僅帶遊客參觀生態環境或介紹歷史，故計劃可考慮培訓從業員純粹負責交通或酒店安排等，相信在維持服務質素下，能吸引更多人加入。至於有否信心重回疫情前25萬名從業員水平，她說不追求數字，惟期望有足夠年輕人入行，令業界健康發展，相信旅監局聽取意見後會盡快推出各項措施。
籲民間發掘旅遊景點
去年《施政報告》宣布成立「發展旅遊熱點工作組」，在各區發掘和建設旅遊熱點。對於有政黨提出發展宗教旅遊和「演唱會經濟」等，張馮泳萍昨在now新聞節目《大鳴大放》表示，現時旅客在本港到處旅遊，於不同地方都能發掘到旅遊景點，舉例郊野山徑及十八區美食景點，工作組正積極跟進政黨及議員意見，目標是發掘更多能令旅客再次訪港的景點，「上次沒來過這裏，今次想一想又要再來香港」。
張馮泳萍認為除了政府，民間及私人機構可一起發掘景點及舉辦活動，以創新方法吸引更多旅客及市民，推動「無處不旅遊」；而旅遊事務署會與相關機構商討包括交通安排及興建臨時設施的牌照申領等，盡量令事情順利完成。
倡郵輪碼頭淡季辦演唱會
啟德郵輪碼頭營運合約2028年屆滿，政府計劃今年起招標。張馮泳萍認為郵輪碼頭日後可舉辦更多活動，舉例在夏天、打風季節較少郵輪來港時，可舉辦小型演唱會或展覽活動等，相關部門將持續推廣，令郵輪碼頭更暢旺。