過年內地客遜預期 過夜者逗留日數增

機票預訂升七成 主要赴日台

一連8日的內地春節黃金周完結，楊淑芬昨在港台節目《星期六問責》表示，其間機票預訂數目較去年增七成，主要目的地是日本，其次是台灣；惟去年春節本港有1700多團外遊，今年新春僅約1400多團，估計是今年聖誕節與農曆新年假期較近，不少市民聖誕已出外旅行。

楊又說，最近網上詐騙猖獗影響旅行團生意，部分市民對旅行團在社交網頁的廣告有戒心，故直接向航空公司買機票。

楊淑芬表示，泰國等東南亞國家的遊客有意來港旅行，但本港旅遊業目前人手不足，特別是操西班牙語、泰語、俄語等外語導遊面臨短缺，導致有旅行社不敢接團，因此期望加強相關培訓應對需求。

議員倡一簽多行擴京滬穗

內地去年恢復深圳居民到港「一簽多行」措施，議員姚柏良在同一節目上指，本港酒店入住率在新春黃金周期間錄得近九成，房價按年跌約一成，相信是旅客願意在港過夜的其中一個原因。他認為內地旅遊市場競爭激烈，各省市舉辦許多節慶活動，加上深圳居民恢復一簽多行後，毋須在農曆新年期間訪港，故旅客人數與去年相若實屬難得。

另外，旅遊事務專員張馮泳萍昨在now新聞台《大鳴大放》表示，受惠於深圳恢復一簽多行及新春假期等因素，上月整體旅客數字較去年同期增逾24%，整體旅客數字亦創疫情至今單月新高，形容旅遊業發展本年開首「勢頭相當之好」。

張馮泳萍透露，農曆年假期間錄2200個旅行團，其中年初三錄得400多團超越疫情前紀錄；在新監管制度下，旅監局安排導遊帶領旅行團分散去不同景點，因此市面暢旺同時，整體秩序維持良好。