蒙古扒手黨山頂作案 外國遊客中招 警機場拘兩骨幹 集團人數運作模式待查

中區警區重案組第一隊督察夏敏意表示，警方上周四晚（6日）7時許接獲一名外國遊客報案，稱在山頂觀光期間發現背包內的錢包不翼而飛，錢包內的信用卡其後被盜用在不同店舖購物，損失約1.6萬元。警方翻查閉路電視片段及深入調查，鎖定案件涉及一個扒竊集團。

探員翌日在機場拘捕兩名分別41及44歲的外籍男子，兩人 涉嫌盜」及以欺騙手段取得財產，相信兩人為扒竊集團骨幹。警方其後在兩人曾入住的旅館檢獲手袋、銀包及犯案時穿著的衣物。據了解，兩被捕男子來自蒙古，持護照以正常途徑入境逗留，該扒竊集團成員人數及運作模式仍有待調查。

警巡蘭桂坊拘非洲漢

涉盜醉客手機 人贓並獲

另外，警方昨日凌晨在中環蘭桂坊一帶巡邏，發現一名非華裔男子在街頭形迹可疑，不停注視衣著光鮮的醉酒行人。警方其後見該男子走近一名坐在路旁休息的醉漢，趁機偷去其約值8000元的手機，警員遂上前以涉嫌盜竊拘捕該名39歲非華裔男子。據了解，被捕男子來自非洲，持「行街紙」在本港逗留。警方呼籲市民提防扒手，特別在人多擠迫的地方要格外小心財物及個人隨身物品。