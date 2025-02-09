明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

蒙古扒手黨山頂作案 外國遊客中招 警機場拘兩骨幹 集團人數運作模式待查

【明報專訊】中區警區聯同港島總區刑事部於農曆新年前後（1月26至2月8日）展開「護甲」行動，打擊區內扒竊及盜用信用卡案件，行動中以涉嫌扒竊等罪拘捕3名外籍男子，案件交由中區警區刑事部跟進。其中一個扒手黨在山頂向外國遊客埋手，警方追查後拘捕兩名來自蒙古的骨幹。

中區警區重案組第一隊督察夏敏意表示，警方上周四晚（6日）7時許接獲一名外國遊客報案，稱在山頂觀光期間發現背包內的錢包不翼而飛，錢包內的信用卡其後被盜用在不同店舖購物，損失約1.6萬元。警方翻查閉路電視片段及深入調查，鎖定案件涉及一個扒竊集團。

探員翌日在機場拘捕兩名分別41及44歲的外籍男子，兩人 涉嫌盜」及以欺騙手段取得財產，相信兩人為扒竊集團骨幹。警方其後在兩人曾入住的旅館檢獲手袋、銀包及犯案時穿著的衣物。據了解，兩被捕男子來自蒙古，持護照以正常途徑入境逗留，該扒竊集團成員人數及運作模式仍有待調查。

警巡蘭桂坊拘非洲漢

涉盜醉客手機 人贓並獲

另外，警方昨日凌晨在中環蘭桂坊一帶巡邏，發現一名非華裔男子在街頭形迹可疑，不停注視衣著光鮮的醉酒行人。警方其後見該男子走近一名坐在路旁休息的醉漢，趁機偷去其約值8000元的手機，警員遂上前以涉嫌盜竊拘捕該名39歲非華裔男子。據了解，被捕男子來自非洲，持「行街紙」在本港逗留。警方呼籲市民提防扒手，特別在人多擠迫的地方要格外小心財物及個人隨身物品。

上 / 下一篇新聞