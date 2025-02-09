陳健波：財案若未控赤 礙港信貸評級

籲部分公營機構上繳儲備渡時艱

陳健波稱，近半政府支出難改變，如綜援、支援長者和基層開支等。他認為部門可自行檢視如何削開支，包括政府及資助機構人員薪酬等，認為仍有空間可兩年內削減5%開支，並建議建立上訴委員會，讓有異議部門反映財政需要。另外，部分公營機構有不少儲備，故可考慮能否減少有關撥款，或先交回儲備共渡時艱。

政府正檢討2元乘車優惠，金融界立法會議員陳振英於同一節目建議，當局應考慮提高年長者就業的免稅額，同時給聘請年長者的企業稅務優惠，認為對部分長者而言此法較提供2元乘車優惠更好。

陳振英倡增就業長者免稅 好過「2元」

另外，《財政預算案》或交代2元乘車優惠檢討結果，財政司長陳茂波日前稱正研究不同方案，若計劃不變長遠在財政上不可行。社運人士雷玉蓮昨在銅鑼灣街頭擺設街站，反對政府擬調整相關優惠，形容是「阿茂整餅，無嗰樣整嗰樣」。

雷認為長者無工作能力，削減乘車優惠變相鼓勵長者減少外出，甚至生病都不主動求醫，長遠影響低收入長者身心健康。她相信政府大可在其他部門削減資源，無理由基於長者群體較少表達意見而向他們「開刀」。