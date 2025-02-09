美將徵多國關稅 工總：倘涵歐洲東盟影響港商

特朗普上周五在白宮會見日本首相石破茂期間向記者提到計劃，本周會「對多個國家宣布徵關稅」，令美國與其他國家對等，不過未點名哪些國家。

料削他國對美信心 香港新機遇

莊子雄表示，汲取特朗普首次上任時對中國貨品加徵25%關稅的經驗，港商已做準備工夫包括以「中國+n」策略應對，將生產投資分佈在其他國家。莊形容，未知特朗普將再針對哪些國家，料針對歐洲及東盟一些較突出國家例如越南的可能大，港商有在這些地方投資，料受影響，其中工總約六成會員在越南有投資。

不過莊表示，今次特朗普「貿易戰2.0」不止針對中國，或影響其他國家對與美國做生意的信心，對香港及內地而言或是機遇。他相信會引起其他國家思考建立新的供應鏈以減少美國因素影響，又稱香港及內地的貿易政策穩定，歐洲等會因而尋求更多與亞洲或中國市場合作。

莊又說，香港創科近年有進展，在港生產的產品一般具賣點及高價值，其他地方產品未必容易取代，實際影響或是在美消費者要支付較高價錢買香港貨，對香港則影響不大。

業界：美措施增港不明朗因素

美國早前已公布實施對中國及香港加徵10%關稅，香港付貨人委員會主席林宣武昨在商台《政經星期六》稱，本港廠商過去10年一直部署，以「中國+1」模式在東南亞、南美洲等地設產業鏈，惟中小企人才及資金較弱，面對困難較大。林又預期在美國舉措下，影響本港的不明朗因素只會愈來愈多。