明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

特朗普簽令暫緩撤「小額豁免」 港郵政：未離港寄美郵件將退回

【明報專訊】美國總統特朗普早前除宣布向中國內地包括香港產品徵關稅外，亦不再豁免價值800美元（約6240港元）或以下的小額價值中國包裹關稅，美國郵政（USPS）一度宣布停收內地及香港包裹，不足12小時又恢復接收。特朗普上周五（7日）再簽行政命令，暫緩對小額中國包裹徵稅。因美國連串措施，香港郵政自上周三（5日）至昨日繼續停收寄往美國郵件，香港郵政上周五（7日）在網頁發通告，市民在本月6日寄往美國內載貨品的郵件，將連同已繳付郵資退回寄件人；至於此前寄出而郵件未離港，亦會安排退件。

特朗普前日簽令暫緩取消「小額豁免」政策，直至商務部長向總統發出通知，稱已建立適當的系統能全面、迅速地處理及徵收這些貨品的關稅後，這些小額包裹就不再享有關稅豁免。

郵政署：正要求美機關澄清安排

郵政署昨回覆查詢稱，未收到美國郵政機關通知香港包裹安排，當接獲確認後，會盡快通知市民恢復寄往美國包裹的服務安排。署方表示，留意到美國政府短短一周內多次修改關稅及郵務安排，形容美方「朝令夕改的政策為香港市民帶來莫大不便」，為免混亂信息對香港公眾造成更多困擾，正緊急要求美國郵政機關澄清相關事宜；又說會繼續謹慎處理事件，保障市民利益。

工會：港美未洽好流程 續停收合理

郵務職工會理事長張偉權回覆本報稱，郵局要處理退回的包裹不少，至少涉及由本月3日起投寄的未離港包裹；而在香港郵政日常寄出境外包裹，數目最多的包括美國、英國、澳洲、加拿大，寄往美國的為數不少。他說，單計上周五同事用了整個下午分揀需退回的包裹至各分局。

張又說，由於美國對小額商品徵稅政策反覆，認為在釐清具體程序及安排前繼續停收寄往美國郵件是理想做法。他形容同事近日「非常困擾」，因市民收到資訊稱美國郵政重收中國內地及香港包裹後，以為在港可恢復寄出，但其實美國郵政與香港郵政處理包裹具體流程如何仍未洽談好。

在美國，路透社引述知情人士報道，負責檢查電商包裹並徵收關稅的美國海關及邊境保衛局上周四（6日）與物流界人士開會，討論如何處理紐約甘迺迪國際機場因新政策而堆積的100多萬個包裹。一名物流業界高層前日表示，海關已開始放行這些滯留機場的包裹。

相關字詞﹕包裹 香港郵政 美國郵政（USPS） 關稅 小額豁免

上 / 下一篇新聞