特朗普簽令暫緩撤「小額豁免」 港郵政：未離港寄美郵件將退回

特朗普前日簽令暫緩取消「小額豁免」政策，直至商務部長向總統發出通知，稱已建立適當的系統能全面、迅速地處理及徵收這些貨品的關稅後，這些小額包裹就不再享有關稅豁免。

郵政署：正要求美機關澄清安排

郵政署昨回覆查詢稱，未收到美國郵政機關通知香港包裹安排，當接獲確認後，會盡快通知市民恢復寄往美國包裹的服務安排。署方表示，留意到美國政府短短一周內多次修改關稅及郵務安排，形容美方「朝令夕改的政策為香港市民帶來莫大不便」，為免混亂信息對香港公眾造成更多困擾，正緊急要求美國郵政機關澄清相關事宜；又說會繼續謹慎處理事件，保障市民利益。

工會：港美未洽好流程 續停收合理

郵務職工會理事長張偉權回覆本報稱，郵局要處理退回的包裹不少，至少涉及由本月3日起投寄的未離港包裹；而在香港郵政日常寄出境外包裹，數目最多的包括美國、英國、澳洲、加拿大，寄往美國的為數不少。他說，單計上周五同事用了整個下午分揀需退回的包裹至各分局。

張又說，由於美國對小額商品徵稅政策反覆，認為在釐清具體程序及安排前繼續停收寄往美國郵件是理想做法。他形容同事近日「非常困擾」，因市民收到資訊稱美國郵政重收中國內地及香港包裹後，以為在港可恢復寄出，但其實美國郵政與香港郵政處理包裹具體流程如何仍未洽談好。

在美國，路透社引述知情人士報道，負責檢查電商包裹並徵收關稅的美國海關及邊境保衛局上周四（6日）與物流界人士開會，討論如何處理紐約甘迺迪國際機場因新政策而堆積的100多萬個包裹。一名物流業界高層前日表示，海關已開始放行這些滯留機場的包裹。