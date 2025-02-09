申公屋一人長者 月入中位兩年飈六成 房署歸因在職者增 議員：顯不少人綢繆退休

現時房委會有為長者設立「高齡單身人士優先配屋計劃」，申請人除須符合公屋輪候冊基本申請資格外，申請時須年滿58歲，並在配屋時年滿60歲；而符合資格的申請會比一般家庭申請較早獲處理。據房委會早前向本報提供資料，截至去年9月公屋輪候冊長者一人申請累計約2.45萬宗，較2019年3月底1.58萬宗增55%。

在職比例32%增至44%

房屋署有定期做公屋申請者統計調查，去年首季隨機抽選約4500名申請者參與，整體回應率為79%。結果顯示，截至2024年3月底，整體一般申請者家庭每月入息中位數1.6萬元，較2022年同一調查1.35萬元升18.5%；其中一人一般申請者（即60歲或以上長者一人申請者）為6300元，較2022年3900元大增61.5%。房署在提交房委會的文件解釋，相信因長者一人申請者仍在工作的比例提升，由2022年32%增至2024年44%。

此外，43%長者一人申請者以「希望獨自居住/分戶」為申請公屋原因，以「現時居所租金高昂」為原因則有35%。截至2024年3月底，19%一般申請者有興趣以綠表資格證明書購買資助出售單位，當中首選是居屋（76%），其次為綠置居（58%）。

新登記30歲以下 比例跌至8%

至於新登記一般申請者年齡，2023年4月至2024年3月為平均53歲，較對上一年的51歲上升。而30歲以下新登記一般申請者比例，則由2019年4月至2020年3月的12%，降至2023年4月至2024年3月的8%。

梁文廣：仍屬有需要群組 毋須收緊

立法會議員兼公屋聯會副主席梁文廣表示，申請公屋的單身長者收入上升，反映更多長者為退休後住屋做準備；而60歲或以上全長者戶可獲豁免富戶政策申報入息及資產，只要未擁有住宅物業，他們未來便可以取回的強積金過活。他認為縱使在職長者輪候公屋數字上升，但仍屬符合資格及有需要的群組申請，房委會毋須收緊申請資格。