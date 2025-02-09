明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

流感季240宗嚴重或死亡 許樹昌：未到頂

【明報專訊】本港上月已踏入流感季節，衛生署長林文健昨日表示，農曆新年假期後學校陸續復課，或令流感活躍度上升，上周三（5日）已達「高峰點」，至今累計240宗嚴重或死亡個案。中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，隨着農曆新年長假結束，很多人外遊回港，部分人感染後將病毒帶回，流感高峰期「未到頂」，預計本月底達高峰，之後需時回落，相信今次流感季節或持續至3及4月。

七成半死亡個案無打疫苗

林文健昨在商台節目《政經星期六》說，本港今個流感季節已累計240宗嚴重或死亡個案，當中九成屬65歲及以上長者。死亡個案當中，有七成半未接種疫苗，亦有七成半屬慢性病患，而現時情况與2019年比較，則相差不大。他說目前校園疫苗覆蓋為九成，但提醒中小學在農曆年假復課後流感活躍程度有可能上升，暫未能確定今個流感季節何時達到高峰期。

許樹昌昨在有線新聞節目《有理有得傾》說，一般由踏入流感季節至峰頂需時4至6周，回落則需時6至8周。他說部分市民不接種疫苗或因擔心副作用，並非錢的問題，政府若幫全港700多萬人購買疫苗，但最後可能僅半數人接種，將浪費不少公帑。他提醒今日參加渣馬的跑手，因賽事人流聚集，有病徵應避免參賽，以免病毒傳播。

相關字詞﹕許樹昌 林文健 衛生署 流感高峰期 流感季節

上 / 下一篇新聞