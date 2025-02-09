流感季240宗嚴重或死亡 許樹昌：未到頂

七成半死亡個案無打疫苗

林文健昨在商台節目《政經星期六》說，本港今個流感季節已累計240宗嚴重或死亡個案，當中九成屬65歲及以上長者。死亡個案當中，有七成半未接種疫苗，亦有七成半屬慢性病患，而現時情况與2019年比較，則相差不大。他說目前校園疫苗覆蓋為九成，但提醒中小學在農曆年假復課後流感活躍程度有可能上升，暫未能確定今個流感季節何時達到高峰期。

許樹昌昨在有線新聞節目《有理有得傾》說，一般由踏入流感季節至峰頂需時4至6周，回落則需時6至8周。他說部分市民不接種疫苗或因擔心副作用，並非錢的問題，政府若幫全港700多萬人購買疫苗，但最後可能僅半數人接種，將浪費不少公帑。他提醒今日參加渣馬的跑手，因賽事人流聚集，有病徵應避免參賽，以免病毒傳播。