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流感潮熱賣 市售快測包鮮政府認證 衛署籲看表列編號 醫生：七成準勿盡信

【明報專訊】本港正值流感季節，不少市民出現病徵後會購買檢測包了解感染什麼病毒。衛生署長林文健昨日表示，市民買檢測包需留意質素保證，建議檢視是否有政府認證的表列資格編號，稱有關產品更「穩陣」，強調若出現病徵應及時就醫。本報昨到旺角3間藥房及3間連鎖藥房，皆沒有表列的檢測包出售。衛生署回覆稱，現時醫療器械行政管理制度屬自願性質。有醫生稱檢測包敏感度為七成，存在局限，支持加強監管。有檢測包公司料大部分生產商沒申請登記，籲署方抽查，長遠支持立法規管。

明報記者 楊晨

旺角6店有售 全無政府表列號

本報記者昨午到旺角3間獨立經營的藥房，以及萬寧、屈臣氏、龍豐3間連鎖藥房，3間獨立藥房及龍豐有售一款「6合1」快測包，包裝顯示產地為深圳，並印有歐盟「CE」標記，萬寧有售「便利妥」的3款多合一快測包及「Biosafe」多合一快測包；屈臣氏則出售「妥析」的兩款快測包及「Bioteke」的多合一快測包。產品全部沒有政府表列號碼。

林文健昨在商台節目《政經星期六》稱，檢測包是一種醫療器械，製造商可向衛生署申請登記為表列，署方會審視檢測包安全、效能及質素。他強調檢測包僅屬輔助，市民不適應盡早求醫。

本報向衛生署查詢有否留意市面表列檢測包數量少、會否考慮加強監管等，獲回覆現時表列制度屬自願性質，已表列快速抗原測試包裝上會標示號碼（格式例子為「HKMD No 123456」），市民選購時可留意，亦可在醫療器械科網頁搜尋，提醒應細閱製造商使用說明，如採樣方法等。

家庭醫生林永和說，快速檢測包敏感度約七成，即使陽性亦有三成概率檢測為陰性，本身較核酸檢測有局限，亦會受到採樣方式、時間等因素影響，有求診的流感患者前一日在家做快測為陰性，料因感染前期病毒量較少。

呼吸系統科專科醫生梁子超說，檢測包敏感度約為五成至七成，部分對乙流的敏感度較差，強調正值流感季節，高風險者若有病徵，無論快測結果如何都應盡快就醫，以免延誤治療。

認證制自願 生產商倡增監管

本港現無特定法例規管醫療器械的製造、分銷、供應及使用等。林永和稱政府可加強對檢測包的監管，包括提供指引等，避免質素太差的產品在市面出售。

「妥析」快速檢測包生產商相達生物科技董事長招彥燾向本報稱，衛生署的表列制度屬自願性質，故無申請，相信業內大部分生產商也沒申請，認為政府有必要加強監管，建議衛生署可抽查市面快測包，測試其準確度，長遠支持立法規管。

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相關字詞﹕快測包 冬季流感 流感季節

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