屢稱沒為意「IPAC」 黎認藉《蘋果》宣傳「對華聯盟」

控方在開案陳辭曾指，IPAC由不同國家的議員組成，他們皆支持對中港實施制裁。昨日控方主要圍繞黎智英對「IPAC」的認知及黎跟「從犯證人」陳梓華的聯繫（見另稿）等盤問。

黎智英昨向控方確認曾至少三度供稱在涉案時段沒為意「IPAC」的存在。之後控方展示黎跟「香港監察」創辦人羅傑斯的通訊紀錄，當中提及羅傑斯2020年5月底向黎稱，其友人、英國保守黨成員裴倫德（圖）冀就「Inter-Parliamentary Alliance on China」聯絡黎，問可否將黎的聯絡方式轉寄對方；黎說可以。黎在庭上確認，當時「獲告知」有上述組織，但不知該聯盟等同「IPAC」，稱無為意其英文名簡寫。

裴倫德稱《蘋果》相片糟糕

黎着陳沛敏處理

控方其後引用同年5月底至6月初黎智英跟裴倫德和時任《蘋果》副社長陳沛敏的通訊紀錄等盤問。據控方資料，當時裴倫德向黎傳送「IPAC」相關文件，並提到《蘋果》的相片很「糟糕」，「若希望在報道提及我，請讓我提供新相片」。黎其後向裴倫德提供陳沛敏的聯絡方式，着裴倫德將相片發予陳，又將裴倫德提供的文件等轉寄陳，着陳「處理」。

就上述信息，黎確認曾同意在《蘋果》宣傳「IPAC」，但重申當時對「IPAC」無認知，亦否認有向陳沛敏下達編採指示，強調提供文件不等同發指示。

之後控方再展示同年6月5日的《蘋果》的報道〈斥強推港版國安法踐踏人權 9議會結盟強硬抗中共〉及黎的Twitter帖文等，它們一概提及「IPAC」。黎稱有翻閱6月5日出版的《蘋果》，但無閱讀上述報道內文，而即使自己讀過也不會注意當中提及「IPAC」，謂「名稱對我而言沒意義」。控方質疑，黎至少三度向法庭撒謊，聲稱在涉案時段沒為意「IPAC」；黎否認，稱「我為什麼要撒謊」，強調即使知道「IPAC」的存在也不是罪行。

報道欄目印光時旗

黎：沒想過支持否

另一方面，控方提到，上述《蘋果》報道頂部欄目印有「光時」旗幟，指黎當時支持「光時」理念；黎稱從沒想過支持與否。在法官杜麗冰追問下，黎說若「光時」口號出現在《蘋果》，「是的，我支持」。控方再問，國安法生效後黎支持「光時」嗎？黎一度稱上述報道並非《國安法》生效後刊出，不會回答假設性的問題，他最終不同意控方所指。審訊下周一續。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）