明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

工務小組通過北都公路撥款 倡財委毋須再議

【明報專訊】立法會工務小組委員會昨日審議北都公路勘查研究撥款，款項由去年初步估計約11.3億元，減少四成至約6.88億元。當局稱，研究會為全段23公里北都公路進行前期工作，包括改善走線及完成法定程序，並優先為新田段做勘查研究，新田段預計2036年開通。多名議員讚研究撥款減少，但批評發展時間表太慢，敦促加快。路政署長邱國鼎稱，新田段有3段隧道，目標7年建成已屬進取。委員會最後即日以舉手投票通過撥款申請，並建議財委會毋須再討論。撥款建議預計最早本月內交財委會考慮。

議員促加快發展

路署：7年建成新田段屬進取

北都公路最新勘查研究費減至6.88億元，當中顧問費減一成多至約2.9億元、工地勘測費減約半至3.1億元，勘測監督及應急費分別減近半至約2460萬元及6260萬元。路政署稱，減省費用主要因政府調整走線及參考回標報價，約三分之一原擬隧道段改為地面道路或高架橋，北都公路隧道總長度由約15公里減至約10公里，另亦採用無人機做交通及樹木調查減省人手。

選委界陳紹雄問為何調整走線後顧問費減免不多，邱國鼎指當局估計研究需逾100份顧問報告、4000多份圖則，人手需求仍大，又指過去一年當局基本確定北都佈局，有信心走線變化不大，將來僅微調。

選委界尚海龍指北都公路鄰近的河套區2035年建成，新田段2036年開通太慢。科技創新界邱達根則關注其餘路段時間表，謂新田科技城要吸引企業進駐，亦需工程有確實落成時間。

邱國鼎稱，優先推進的新田段，勘查研究25個月內完成，以期2027年招標，再適時向立法會申請工程撥款，目標2028年詳細設計，2029年動工。邱稱，新田段長7公里、涉3段隧道，7年完工已屬進取估算，研究時會再探討用新技術加快工程。

料其餘路段其後三四年竣工

至於其餘路段，邱指由於未來一兩年會完成整段北都公路法定程序，故將來「邊一段要（加快上馬），只要獲撥款，一兩年可開工」，預計各路段可在新田段開通後三四年內建成。

上 / 下一篇新聞

指美增關稅違規 政府向世貿申訴 業者：「香港製造」事件港勝訴 美「不認數」續禁標籤
指美增關稅違規 政府向世貿申訴 業者：「香港製造」事件港勝訴 美「不認數」續禁標籤
中總：港商積極拓新興市場 廠商會：「中國+n」策略成功
中總：港商積極拓新興市場 廠商會：「中國+n」策略成功
由工友送院 土拓項目地盤工不適猝逝
由工友送院 土拓項目地盤工不適猝逝
上攸田村外膠袋裹兩貓屍 警跟進
上攸田村外膠袋裹兩貓屍 警跟進
被除名精進前董事任房協總經理 捲多宗致命工業意外 房協：招聘嚴謹「用人唯才」
被除名精進前董事任房協總經理 捲多宗致命工業意外 房協：招聘嚴謹「用人唯才」
諾如病毒爆發 上月院舍學校平均一日一宗 流感夾攻 公院延長高峰期措施
諾如病毒爆發 上月院舍學校平均一日一宗 流感夾攻 公院延長高峰期措施
「非遺」斲琴傳​人蔡昌壽逝世 羅淑佩致哀
「非遺」斲琴傳​人蔡昌壽逝世 羅淑佩致哀
去年71教師違專業操守遭DQ 4宗違規涉2019社會事件
去年71教師違專業操守遭DQ 4宗違規涉2019社會事件
涉業績不達標擔保欠款 眼科醫生遭追725萬元
涉業績不達標擔保欠款 眼科醫生遭追725萬元
男嬰猝死警涉虐兒 辯方結案：身為父警不可能傷害子
男嬰猝死警涉虐兒 辯方結案：身為父警不可能傷害子
東鐵延誤 港鐵料罰至少100萬
東鐵延誤 港鐵料罰至少100萬
國安處拘26歲男 指妨礙司法
國安處拘26歲男 指妨礙司法
屢稱沒為意「IPAC」 黎認藉《蘋果》宣傳「對華聯盟」
屢稱沒為意「IPAC」 黎認藉《蘋果》宣傳「對華聯盟」
着陳梓華「戰到最後」 黎：屬安慰
着陳梓華「戰到最後」 黎：屬安慰
政府研先導計劃資助粵劇演出
政府研先導計劃資助粵劇演出
民建聯指兩蚊車門檻不應變 田北辰倡逾10元車資變兩折
民建聯指兩蚊車門檻不應變 田北辰倡逾10元車資變兩折
現近兩成上限 恒大冀非本地生限額長遠看齊八大
現近兩成上限 恒大冀非本地生限額長遠看齊八大
舒適堡各分店負債最多逾6億
舒適堡各分店負債最多逾6億
反恐二案第三被告曾認運炸彈 辯：遭警將頭塞馬桶冲廁逼供
反恐二案第三被告曾認運炸彈 辯：遭警將頭塞馬桶冲廁逼供
陸振中案結案陳辭 控：陸如廁後口罩消失 因曾強吻事主
陸振中案結案陳辭 控：陸如廁後口罩消失 因曾強吻事主
毒案被捕漢猝逝 裁死於自然 官另給「存疑」選項 陪審問可否裁「不幸」「意外」
毒案被捕漢猝逝 裁死於自然 官另給「存疑」選項 陪審問可否裁「不幸」「意外」
興民邨檢子彈槍件案 藏械男囚5年2月 官：涉邪惡意圖
興民邨檢子彈槍件案 藏械男囚5年2月 官：涉邪惡意圖
平治遇查逃警爬車轉「P波」煞停 揭司機被通緝
平治遇查逃警爬車轉「P波」煞停 揭司機被通緝
海關截3000萬元走私電子品
海關截3000萬元走私電子品
九市速遞：粵黃金周旅遊收入745億 按年增7.5% 港珠澳橋深圳北站客流創新高
九市速遞：粵黃金周旅遊收入745億 按年增7.5% 港珠澳橋深圳北站客流創新高
九市速遞：深圳樓市「開門紅」 1月交易萬宗
九市速遞：深圳樓市「開門紅」 1月交易萬宗
九市速遞：前海去年GDP破3000億
九市速遞：前海去年GDP破3000億
灣區手記：的士春節附加費 ／文：尚東美
灣區手記：的士春節附加費 ／文：尚東美
【Emily】商經局前副局長 梁敬國離任建造商會執行總監
【Emily】商經局前副局長 梁敬國離任建造商會執行總監
【Emily】藝術三月推網站 M+博物館3‧9免費開放
【Emily】藝術三月推網站 M+博物館3‧9免費開放
【Emily】亞冬會開幕 李家超為港隊打氣
【Emily】亞冬會開幕 李家超為港隊打氣
【Emily】文化中心辦元宵燈會 有猜燈謎
【Emily】文化中心辦元宵燈會 有猜燈謎