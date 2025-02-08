工務小組通過北都公路撥款 倡財委毋須再議

議員促加快發展

路署：7年建成新田段屬進取

北都公路最新勘查研究費減至6.88億元，當中顧問費減一成多至約2.9億元、工地勘測費減約半至3.1億元，勘測監督及應急費分別減近半至約2460萬元及6260萬元。路政署稱，減省費用主要因政府調整走線及參考回標報價，約三分之一原擬隧道段改為地面道路或高架橋，北都公路隧道總長度由約15公里減至約10公里，另亦採用無人機做交通及樹木調查減省人手。

選委界陳紹雄問為何調整走線後顧問費減免不多，邱國鼎指當局估計研究需逾100份顧問報告、4000多份圖則，人手需求仍大，又指過去一年當局基本確定北都佈局，有信心走線變化不大，將來僅微調。

選委界尚海龍指北都公路鄰近的河套區2035年建成，新田段2036年開通太慢。科技創新界邱達根則關注其餘路段時間表，謂新田科技城要吸引企業進駐，亦需工程有確實落成時間。

邱國鼎稱，優先推進的新田段，勘查研究25個月內完成，以期2027年招標，再適時向立法會申請工程撥款，目標2028年詳細設計，2029年動工。邱稱，新田段長7公里、涉3段隧道，7年完工已屬進取估算，研究時會再探討用新技術加快工程。

料其餘路段其後三四年竣工

至於其餘路段，邱指由於未來一兩年會完成整段北都公路法定程序，故將來「邊一段要（加快上馬），只要獲撥款，一兩年可開工」，預計各路段可在新田段開通後三四年內建成。