由工友送院 土拓項目地盤工不適猝逝

據了解，事主為40歲泰國裔男工人，持香港身分證，與妻子育有約8歲兒子及2歲女兒，一家四口在深水埗租住小單位，事主為家中經濟支柱。其家屬及親友接獲通知後趕往醫院了解，眾人驚聞噩耗，神情哀傷。據悉，事主負責除草鋸樹工作，在涉事地盤開工已約兩星期。消息稱，工人昨早11時許向工友表示不適，由工友陪同往急症室求醫，延至昨午近5時證實不治。

工權會料修樹時生意外 指內臟出血

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，事主在地盤做土地平整工程，相信是修樹期間發生意外，事發後並無即時報警及召救護車，由工友送往醫院時仍清醒，惟情况急轉直下，轉送外科病房，經搶救不治，她暫得悉死者因內臟大量出血，未能確定是否曾被塌樹或重物壓傷。蕭續稱，涉事公司亦有派員到醫院了解，她冀公司盡快協助家屬及交代事件，家屬亦希望將遺體運回泰國安葬。

涉事地盤為土拓署的「屯門中公營房屋發展工地平整及基礎設施工程第二期」，承建商為中國土木工程集團有限公司，工程前年7月展開，擬平整約3.3公頃土地，興建一條行車道及行人路連接屯興路用地及屯興路，以及進行排水、排污、供水、斜坡鞏固及景觀美化等附屬工程。

土拓署發言人表示，該分判商工人工作期間不適送院，延至昨午離世，署方向其家屬致以深切慰問，已要求分判商為家屬提供協助，署方及分判商會配合勞工處調查。