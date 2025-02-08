中總：港商積極拓新興市場 廠商會：「中國+n」策略成功

蔡冠深昨在中總新春酒會見記者時表示，香港與美國貿易數字不多，相信關稅對香港影響不大，而香港企業營商靈活、政府亦有遠見，有積極開發新興市場，不少內地及港商的廠房都轉移至東南亞地方。

盧金榮下午在廠商會新春團拜就形容，香港製造出口到美國產品佔比不大。至於美國對中國內地製造產品施加的關稅，盧指不論在香港或其他地方轉口同樣受限制，香港不會因此遭削競爭力。

盧又表示，香港與20多個國家已簽署雙邊貿易協定，2017至2024年貿易戰期間，香港出口貿易增加約18%，對歐美市場減少7%，出口轉移到其他市場；其中東盟增長38%，與墨西哥亦增40%，可見業界藉「中國+n」開拓新興市場的策略成功。

至於巴拿馬周四（6日）宣布退出「一帶一路」，盧金榮表示，香港仍可尋求以其他模式與巴拿馬有貿易及經濟往來，不一定限於「一帶一路」框架，港府亦可自行與巴拿馬協議雙邊自貿協定。盧又稱「一帶一路」國家很多，一兩個退出對大框架影響不大。