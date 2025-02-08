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指美增關稅違規 政府向世貿申訴 業者：「香港製造」事件港勝訴 美「不認數」續禁標籤

【明報專訊】美國於當地時間周二（4日）起對華加徵10%關稅，香港貨品同時適用；港府昨稱，美國做法嚴重違反世界貿易組織規則，並無視香港根據《基本法》第116條及獲世貿肯定作為單獨關稅地區的地位，決定就事件向世貿申訴。有業界及經濟學者支持港府決定。不過，港府2021年也曾就美國的貿易限制向世貿申訴，並取得勝訴，惟事件拖延至今，美方仍維持有關安排。

政府：無視港單獨關稅區地位

美國宣布對華加徵10%關稅，中國外交部早前表達強烈不滿，中方本月4日已向世貿提出爭端解決請求，其遞交文件指相關關稅措施不符合美國在世貿框架下的義務。

相關措施同時適用於香港貨品，港府昨亦就事件向世貿提出申訴。政府發言人稱，美國做法嚴重違反世貿規則，並無視香港根據《基本法》第116條及獲世貿肯定作為單獨關稅地區的地位。

翻查資料，2020年美國要求香港出口至當地的產品須標示為「中國製造」而非「香港製造」，港府翌年也曾向世貿申訴。世貿2022年12月裁定美國針對香港產品的產地來源標記規定違反世貿規則，美國2023年1月提出上訴，有關上訴拖延至今未處理（見表）。

「倘申訴成功 有助防範他國」

香港付貨人委員會主席林宣武表示，在香港產品的產地來源標記一事，雖然香港成功申訴，惟「美國不認數」，目前香港產品出口美國，標籤仍須寫「中國製造」，其發票才可寫「香港製造」。但他稱仍然認同港府就今次事件向世貿申訴，即使美國不理會世貿，香港作為世貿成員也應在機制下爭取正當利益，若申訴成功，也有助防範其他國家嘗試以同一方式損害香港利益，「輸贏不重要，要爭取權利」。

學者憂申訴未完影響已現

廠商會會長盧金榮同樣支持港府決定，稱「不論成功與否，都要循正規及法律途徑，表達反對聲音」。經濟學家李兆波認為港府此舉無可厚非，惟申訴需時，擔心縱使未來結果正面，申訴期間相關措施已對香港經濟及形象造成負面影響。

除了關稅爭議，美國郵政當地時間周二（4日）一度停收由中國和香港寄來的包裹，及後宣布恢復收件。香港郵政則於本港時間2月5日宣布停收寄往美國的包裹，至今未恢復，前日稱已與美國郵政機關展開溝通，釐清包括有關美方加徵關稅要求的事宜。林宣武認為由於涉及報關制度、如何交收已繳關稅、需否增設服務費等問題，料雙方溝通需時，能理解香港郵政決定。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕中國製造 香港製造 關稅 中國外交部 世界貿易組織 基本法 美國郵政（USPS） 美國

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