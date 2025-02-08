九市速遞：粵黃金周旅遊收入745億 按年增7.5% 港珠澳橋深圳北站客流創新高

廣東文旅廳稱，農曆新年期間向遊客及本省居民發放總計800萬元的文旅消費券，至少帶動訂單金額逾6155萬元，全省4A級及以上景區接待遊客2558.3萬人次，按年增長6.5%，各大鄉村旅遊點、歷史古村落、古驛道及重點公共文化機構旅客數亦有不同程度上升。全省8日共接待遊客8011.8萬人次，按年增長5.3%，旅遊收入745.3億元，按年增長7.5%。據廣東文旅廳測算，旅客人均在粵消費930元，按年增長2%。

廣鐵集團公布，8日假期累計抵離旅客共2837.2萬人次，按年增長3%，創下歷史新高。據廣鐵集團客運部負責人介紹，從年初一到初四（1月29日至2月1日），客流以短途探親和旅遊為主，從年初五到初七（2月2至4日），返程客流持續上升，務工、探親、旅遊、學生等客群交織疊加，年初七達到返程客流最高峰。2月3日，深圳北站到達旅客32.9萬人次，超過2024年10月7日32.6萬人次的最高紀錄，創單日到達客流量歷史新高。

旅客人均消費930元 升2%

在廣深港跨境高鐵旅客中，37.4%客流集中在深圳北站與香港西九龍站間往返，潮汕、福建地區亦是熱門目的地。今年是新建汕頭站的首個春運，累計抵離旅客99.4萬人次，較改建前2024年增加26.9萬人次，增幅37%。

公路方面則錄得更大增長，廣東省交通廳公布，自1月14日至2月3日，全省高速公路累計車流量約1.56億車次，日均742.04萬車次，按年增長12.99%。大灣區內地9市高速公路車流總量約1.26億車次，按年增長21.19%。在2月4日（年初七）返程高峰，南沙大橋、虎門大橋、深中通道分別出現大塞車，深圳、中山交警聯合於深中通道往深圳方向隧道入口、翠亨東等路段實施交通管制，避免車輛長時間堵塞於海底隧道，減低事故風險。

港珠澳大橋方面，假期8天經大橋珠海口岸的「港車北上」和「澳車北上」數量達11.6萬輛次，按年增長40%。2月1日大年初四當天，出入境車流量達2.58萬輛次，創下單日歷史新高。