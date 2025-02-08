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港聞

港聞二

平治遇查逃警爬車轉「P波」煞停 揭司機被通緝

【明報專訊】交通警員前日深夜在尖沙嘴截查一輛可疑平治私家車，男司機企圖駕車逃走，警員見狀爬入車廂轉「P波」將車煞停，司機掙扎與警糾纏，最終被制服，遭揭發涉毒品案正被通緝。司機涉嫌危險駕駛、襲警、駕駛時沒有駕駛執照及未能出示身分證明文件被捕。將車煞停的男警手部受傷，送院治理。

前涉毒案無上庭 再涉危駕襲警

網上流傳片段所見，警方截停私家車後，司機疑拒絕下車，警員及一名穿便裝男子在車廂與司機糾纏，另外兩名警員打開右車門，將奮力掙扎的司機拉出車外，及後再有一名穿便裝男子走近協助，拾回警員糾纏時掉下的裝備；司機最後被按地制服。據悉，走近協助的兩名穿便裝男子為休班警員。

事發前晚11時許，西九龍總區交通部在尖沙嘴展開打擊酒後駕駛行動，巡經金巴利道近天文臺道時，發現停泊路旁的平治有可疑，警員遂上前截查，司機企圖駕車離去，車輛行駛約兩米被警員截停。現場消息稱，有警員爬入車廂將波檔切入「P波」將車輛煞停，司機其後拒絕下車，與警員在車廂糾纏，最終被制服拘捕。

警方其後徹底搜查司機及車輛，沒有發現違禁品。22歲姓劉司機通過酒精呼氣測試，調查期間遭揭發正被通緝。據悉，劉涉及早前一宗毒品案，因沒有上庭而被通緝。案件交油尖警區刑事調查隊第八隊跟進。

相關字詞﹕交通警 通緝 危險駕駛

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