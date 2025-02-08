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港聞二

興民邨檢子彈槍件案 藏械男囚5年2月 官：涉邪惡意圖

【明報專訊】2022年9月柴灣興民邨大廈梯間發現逾百發子彈，附近單位男住客被捕，警方在單位搜出3D打印機和槍械部件。該住客及後協助警方相約「跑腿」交收子彈，警方拘捕另一人。兩名男子承認無牌管有彈藥、企圖無牌管有彈藥等7罪，昨日在高等法院判囚5年2個月及4年8個月。法官表示，首被告承認協助激進政見者儲存物品，法庭肯定計劃涉及邪惡意圖，幸最終沒有實現。

「跑腿」交收子彈囚4年8月

首被告朱英健（現33歲）為裝修項目統籌員，次被告劉宇興（現27歲）為資訊技術支援人員。案情指出，朱承認替政見激進的男子Johnny Yip保管槍械部件和爆炸品疊氮化鈉，其後協助警方聯絡「跑腿」，促成劉被捕。法官胡雅文判刑時稱，朱和劉角色不同，劉僅為掙快錢提取子彈，未必知道Johnny的政見和槍械用途；朱則明知Johnny立場激進，卻代為保管大量槍械部件，並答應以打印機製槍械部件，構成串謀犯罪。

胡官稱，朱英健於警誡下表示自己從未印製槍械部件，但他曾觀看Johnny示範製作過程，並在單位保管大量槍械部件長達一年；胡官不接納辯方所指，朱對事件蒙在鼓裏。胡官強調，即使朱被捕後協助警方，不減事情嚴重性；朱供稱不認同Johnny的極端政見，顯然想和對方拉開距離。

胡官稱警方檢獲的子彈、槍械部件和爆炸品具危險性，朱英健將子彈放在公共地方，可能危及公眾安全，而法庭不會進一步考慮被告的個人求情因素，會判具阻嚇刑罰。胡官提及兩名被告不是熱中槍械和「war game」的人，基於槍械部件來自政見激進者，法庭肯定本案涉邪惡意圖。

胡官考慮朱英健協助警方調查，給予45%刑期扣減，就4項控罪判囚5年2個月；劉宇興認罪獲減刑三分之一，就3罪判囚4年8個月。

【案件編號：DCCC 137/23】

相關字詞﹕高等法院 企圖無牌管有槍械 無牌管有槍械 3D打印槍械

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