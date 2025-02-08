毒案被捕漢猝逝 裁死於自然 官另給「存疑」選項 陪審問可否裁「不幸」「意外」

家屬不回應 警：知悉裁決

事主黃桂華（終年57歲）1966年7月在香港出生，2024年1月31日因昏迷送院，曾兩次心臟驟停，翌日在屯門醫院不治。警務處長在死因研訊中被列作有利害關係方。

死因裁判官周至偉總結證供時引述法醫指出，黃心臟左右大動脈分別有七成和九成阻塞，屬嚴重阻塞，直接死因為急性心肌梗塞併發支氣管肺炎，非直接原因為心臟冠狀動脈粥樣硬化，兩者皆為自然產生。法醫認為黃面部、身軀和四肢傷勢並非致命原因，若陪審團接納法醫評估，應裁定黃死於自然；若未能按相對可能性標準達成結論，則應裁定死因存疑。

官：無證據指向其他選項

陪審團退庭時曾問及，除前述兩個死因結論，可否有其他選項，例如死於不幸或死於意外，相關準則為何。周官回應稱每宗個案都需視乎證據，而解剖報告已分析黃的直接和間接死因，無其他證據指向其他裁決選項。周官提醒，陪審團決定前要考慮是否接納法醫分析，包括情况屬自然產生和足以致命。

裁決後陪審團一度提出建議，稱警方應第一時間召救護車，讓專業人士評估是否有人受傷。周官稱建議須基於證據和符合《死因裁判官條例》規定，惟本案研訊無證據顯示救護車到場時間對黃的死亡有影響。陪審團短暫商討後，表示沒有建議。

綜合庭上證供，黃有高血壓、高血脂和心臟病，曾接受「通波仔」手術。去年1月31日警方調查時，黃衝上私家車啟動引擎，3名警務人員嘗試阻止，黃激烈掙扎和揮拳亂踢，車輛曾弧形加速，撞到鐵皮屋及其他車輛。過程中高級督察頭部撞到車頂，右膝遭車門夾到，黃頭部則撞向軚盤。黃被鎖上手銬、等待警車時無呼吸，警方使用自動心臟除顫器、外置氣泵等急救，至救護人員到場將黃送至博愛醫院，後轉送屯門醫院。

【案件編號：CCDI 76/24】