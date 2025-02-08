陸振中案結案陳辭 控：陸如廁後口罩消失 因曾強吻事主

被告陸振中（42歲）被控2022年6月22日至翌日三度非禮女子X；以及同年7月15日各一項危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊罪，涉及X、督察蔡文浩和賴文顯。

指途人駐足觀看 證舉止異常

控方先作結案陳辭，針對被告涉於聯和墟熟食中心的殘廁內三度非禮X，包括強吻、摸胸及口交。控方表示，從當晚食肆閉路電視可見，被告趁X在女廁之時，先後兩次推開殘廁的門口，但發現被改作雜物室。控方指當時被告已經「盤算緊用咩地方去犯案」，故當X一離開女廁，被告便用手緊捉X的右臂，將X拉到通往殘廁的走廊，更引來一名途人駐足8秒觀看二人，可見二人的舉止異常。

控方續指被告第二次攙扶X往殘廁時戴着口罩，被告辯稱他及後除下口罩為了抹臉上的油，惟控方質疑其說法，指被告在殘廁內強吻X後忘記戴回口罩；第三次非禮事件，督察蔡文浩打算陪伴X往廁所，但遭被告用惡言命令坐下，最後由被告一人攙扶X。

控方又稱，X在庭上作供時表現失控及情緒爆發，X在案發時可能想不到更好的自救方法，以及X不敢得罪被稱為「山寨王」的被告，才沒有特別的反應。况且X事後向一名徐姓女總督察投訴被性侵，X庭上提及被告的陽具觸碰到她的嘴唇和口腔，而她向徐投訴時沒有提及陽具進入的深度，可見X說法與她向徐投訴的內容沒有牴觸。就襲擊事件，督察蔡文浩遭被告咬傷手指，因害怕得罪被告而不敢揭發。

【案件編號：DCCC 137/23】