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港聞二

舒適堡各分店負債最多逾6億

【明報專訊】連鎖健身美容中心舒適堡去年9月宣布暫時全線結業，遭債權人入稟呈請舒適堡母公司和子公司清盤，早前遭頒令清盤。高院法官陳靜芬昨頒書面判辭披露，舒適堡的8間分店負債達534萬元至6.34億元，負債最多的是尖沙嘴分店。

判辭指Physical Beauty & Fitness Holdings Limited（下稱「舒適堡BVI」）為英屬處女島註冊，唯一董事為陸毅強；子公司Physical Health Centre Hong Kong Limited（下稱「舒適堡HK」）則於1990年2月在港註冊，董事為陸毅強及何玉華。根據清盤呈請，「舒適堡BVI」於2024年5月向債權人Tsui Wai Loong借貸150萬元；「舒適堡HK」則拖欠374名前員工合共7455萬元薪酬，並由7名前員工呈請清盤。

判辭續稱，「舒適堡BVI」及董事陸毅強曾於2024年11月底分別與亮晴控股有限公司、Per Fit Limited簽訂臨時買賣合約，出售舒適堡分店的美容儀器及健身器材，並獲得1450萬元；但法庭發現上述儀器及器材的擁有者屬舒適堡分店，所有分店亦已停業，其後陸更未能聯絡到買家。

舒適堡兩公司資不抵債

另外，根據「舒適堡HK」的財務報告，截至2023年12月底總負債達6187萬元，惟總資產只有216萬元。「舒適堡BVI」在2024年9月負債達9609萬元，而旗下的10間子公司有9間負債，當中涉及8間舒適堡分店，尖沙嘴分店的負債達6.34億元，康怡分店負債最少，只為534萬元，其餘位於荃灣、沙田、屯門、中環等6間分店則負債1.25億至2.95億元。陳官表示，上述公司明顯是資不抵債，批准將「舒適堡BVI」及「舒適堡HK」清盤。

【案件編號：HCCW 627、629/24】

相關字詞﹕高等法院 清盤呈請 舒適堡

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