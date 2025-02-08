現近兩成上限 恒大冀非本地生限額長遠看齊八大

至於政府正檢討本地生定義，何建議當局找出平衡方案，在歡迎人才來港定居同時，亦確保本地生資源及權利不受影響，認為可參考其他先進教育體系國家做法。

不憂財赤影響政府資助

教育局今年提交《專上學院條例》，修例草案建議在學院註冊條件列明須取錄足夠學生。何順文稱，恒大收生較往年多，「殺校肯定同我們沒關係」，但不排除有院校因學生人數不足而感壓力。他又說，修例後院校開辦課程時，毋須經行政會議通過，將改由教育局直接審批，相信可縮短至少6個月審批時間。問及政府面對財赤，會否擔心申請政府研究經費時受影響，何稱，研究資助屬公開競逐，加上相關資助額少，政府早年亦承諾協助自資院校發展，估計不受影響。

另外，國際英語水平測試（IELTS）下周一起禁止非香港居民報考在港舉辦的「紙筆模式」考試。何稱，校方以往並不關注申請人是否跨境應考英語試，但認為新措施令考試更公平，亦不影響收生，「有能力考的話，去哪考都不影響成績」，又說暫未發現英語考試造假個案。

指學術自由未至要「擔心」

何順文繼去年續任後，成本港資助及自資大學中任期最長的校長，稱明年任期屆滿後，或會留在恆大當教學或其他兼任工作。問及近年本港學術自由轉變，何說，不論社會事件發生前後，本港學術自由水平「不會去到一個要擔心或（需要）去提點（的程度）」，稱一直鼓勵學生具備獨立思考「問問題」，又形容校方與學生會關係「互信」，讓其參與多個事務委員會，而過往的學生會代表亦不時跟他見面敘舊。對於早前有指有院校的學生會申請社團註冊時，遭警方要求加入校方職員作為代表，恒大副校長（教學及學生體驗）符可瑩稱，校方沒有收到警方或政府部門的相關要求。