民建聯指兩蚊車門檻不應變 田北辰倡逾10元車資變兩折

早年倡門檻降至60歲

民建聯：可議設額量上限

民建聯早年要求2元乘車優惠年齡，由65歲降至60歲，而政府亦同意在2022年2月27日起將2元乘車優惠的受惠年齡下調，而民建聯當時宣告「成功爭取」有關政策。

民建聯成員昨日向財政司提交286項開源節流及改善經濟措施。陳克勤回應傳媒時稱，2元搭車開支對整體財赤影響不大，不會令千億財赤扭虧為盈，「如只針對2元搭車去講，對長者有些不公道」。對於該政策立場，該黨立法會議員李世榮指，「希望計劃不改變，優惠亦不改變」，又指政策有助60至65歲初老人士出行，假如削減，他們「飲茶食少件點心」，影響消費。

倡凍結公務員資助機構薪酬

民建聯提出，政府今年應加大開源與節流力度，除了現行「資源效率優化計劃」，各部門節省1%經常開支，政府更應要求各部門在新一個財政年度，額外削減3%經常性開支。同時，民建聯要求政府檢視工務工程項目的緩急優次，例如可叫停3項涉及逾百億元的區域供冷系統項目。民建聯又提出，凍結公務員與資助機構下年度薪酬。

開源方面，民建聯提出重新出售公屋，並研究容許賽馬會開辦例如籃球等新的體育博彩項目。

田北辰向財政司長陳茂波提出優化2元乘車費計劃，10元以上車費由2元改為兩折封頂，但不超過10元車程則維持2元優惠不變，這安排可紓緩「長車短搭」問題。實政圓桌又倡議全體問責官員、公務員、行政、立法、區議員今年凍薪。

田促寬免商舖差餉振零售

至於基建項目，實政圓桌建議未來鐵路規劃採用公私營合作模式發展，又指政府可透過發債籌集資金。田北辰又指本港零售業正經歷「冰河期」，建議政府寬免商舖物業差餉，令業主有更大空間減租。