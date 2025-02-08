諾如病毒爆發 上月院舍學校平均一日一宗 流感夾攻 公院延長高峰期措施

內科住院率持續逾100%

醫管局聯網運作總行政經理李立業昨在電台節目《千禧年代》表示，過去兩個長假期公立醫院急症室求診人數明顯上升，急症室每日約5500人次求診，內科入院人數每日約1100，不單內科住院率維持逾100%，兒科住院率亦輕微上升。

他稱，過去兩周因感染甲型流感入住深切治療部個案有158宗，較過往無特別上升，但在9宗兒童感染甲流後出現嚴重併發症的個案中，只有兩人曾接種疫苗，呼籲家長帶兒童接種流感疫苗。

30宗諾如致腸胃炎涉303人

李說，據過往經驗，流感爆發要一段時間才會回落，加上近日天氣寒冷，隨着長假期結束，市民陸續從外地回港，短期內醫管局將維持服務需求高峰期特別措施，並會視乎各樣情况，包括天氣、周邊地方情况、流感及新冠病毒陽性指數等適時檢討。

除了流感，病毒性腸胃炎亦爆發，台灣形容諾如病毒多年來再次大流行，香港由去年12月開始成為腸胃炎最主要的致病源，衛生防護中心回應本報查詢表示，中心上月共錄得30宗由諾如病毒引起的院舍或學校急性腸胃炎爆發個案，每宗受影響人數介乎3至27，中位數為9人，總人數達303。中心預期諾如病毒的活躍程度在冬季會維持較高水平。

周日9℃ 或破入冬紀錄

醫管局去年12月21日啓動服務需求高峰期特別措施，昨日公布因應公立醫院每日平均急症室首次求診人次持續維持於高水平，將繼續推行特別措施，包括加強急症室人手、加快入院流程等，直至另行通知。醫管局呼籲病情較輕者盡量向普通科門診、私家醫生及私家醫院24小時門診求診。

受強烈冬季季候風影響，天文台預測今早市區氣溫約11℃，周日進一步降至9℃至10℃，或是入冬以來最低紀錄。天文台稱，由於風寒效應較顯著，體感溫度會較實際氣溫低，市民戶外活動需留意天氣變化，注意保暖。李立業也表示，天氣寒冷容易誘發慢性疾病，提醒長者注意保暖；將於周日參加馬拉松賽事的跑手同樣要注意賽前保暖、做足熱身，維持足夠水分，賽事期間如有需要最好停下休息。