被除名精進前董事任房協總經理 捲多宗致命工業意外 房協：招聘嚴謹「用人唯才」

負責建築支援 不涉授權簽署職務

據悉，周繼邦大約一個月前獲房協聘用，主要負責建築支援工作，毋須履行授權簽署職務；而他主要向項目策劃及管理總監匯報工作。

房協昨表示，招聘過程主要考慮申請人的履歷和資格、工作經驗及有否相關刑事紀錄等，亦透過跨部門小組遴選。房協又稱尊重所有職位申請人及員工私隱權利，不會透露或評論個別申請人的背景。

塌秤死者母：向喪親「傷口」撒鹽

安達臣道房協地盤天秤倒塌最年輕死者、22歲工程師助理潘浩鈺的母親昨向本報表示悲憤，不理解與意外有關的人為何能擔任房協高層，「香港咁多人真係冇一個啱，係都要搵佢（周繼邦）？」她表示自己至今還未釋懷，現時周獲房協聘用，無疑等同在她喪親「傷口」撒鹽；她又認為當局應先徹查意外責任。

興聯集團主要負責私營項目的「精進建築工程」，因涉2022年油塘建築地盤工字鐵下塌的死亡事故，發展局2023年11月宣布拒絕續牌申請，當時公司3名獲授權簽署人亦被除名。屋宇署長余寶美2023年10月會見記者時曾表示，3名被除名獲授權簽署人日後如加入另外公司做授權簽署人，須重新申請，當局會要求接受面試，並經過承建商註冊事務委員會審批決定是否合適。

至於主要負責公營房屋和工務工程項目的「精進建築」，涉2022年9月安達臣道房協地盤天秤倒塌意外，其一般建築承建商註冊2023年4月屆滿，去年並已由承建商註冊事務委員會面試及評審，但屋宇署一直未公布續期申請結果。

盧偉國：聘前應已考慮資格

香港工程師學會前會長、工程界立法會議員盧偉國稱，不評論個別人士獲聘，認為房協招聘前理應已考慮各項因素，包括資歷、資格、該人士的正反履歷等。他認為獲授權簽署人和房協總經理一職，工作性質未盡相同，難評個別人士是否適合。