虛報訓練時數騙津41萬 水球港隊領隊認欺詐

被告古汝發（現年62歲，圖，楊志權攝）案發時為泳總水球委員會義務秘書暨水球港隊領隊。案情顯示，2018年1月，民政事務局推出項目津貼本港隊際運動，倘被推薦的運動員每月訓練出席率達八成，可獲體院發放每月訓練津貼4000元。

改33選手紀錄 促未達標者「退錢」

案發時，古汝發向水球運動員介紹「非官方」計劃，即運動員須達八成訓練出席率才能全數保留津貼，低於八成者須按比例退還津貼予古，涉款將被存入一個聯名銀行戶口，用於水球隊開支及發展。2018至2021年間，古捏改水球運動員的訓練時數均達八成，詐騙體院向33名水球運動員發放津貼共逾41萬元。

辯方稱推廣水球用 隊員撰求情信

辯方求情稱，被告退休前經營印刷廠生意，過往熱中香港水球運動發展。被告撰寫的求情信提及，他過往六度以運動員及工作人員的身分，代表港隊參與亞運水球，2010年後改以領隊身分帶領水球隊；被告由1990年代起香港水球處於無人問津之時協助發展，至今香港水球有一定組織，他有份促成香港女子水球隊成立。泳總會長王敏超及男女子水球港隊成員均撰信為他求情。

辯方又稱，被告犯案不為私利，涉案戶口由被告與男女子水球港隊的兩名隊長聯名持有，涉款用於推廣水球，曾花約5萬元用於支付隊員參賽費用；被告有悔意，知道使用了錯誤方案推廣水球，願向政府償還涉款，冀法庭判予社會服務令或緩刑。

【案件編號：DCCC 424/24】