眼窩骨裂肌肉腫 醫生：成因難斷

【明報專訊】為事主黃桂華搶救的屯門醫院醫生供稱，黃左眼眼窩骨裂和肌肉腫脹，未能斷定其傷勢成因。法醫則指黃生前心臟動脈嚴重阻塞，供血能力欠佳，加上有心肌梗塞病史，有可能是他掙扎出現的情緒和生理反應導致血壓升高，為心臟造成壓力，誘發急性心肌梗塞。至於黃的面部傷勢，法醫同意可以是撞擊軚盤所致，但不能肯定是否襲擊造成。
屯門醫院急症室醫生黎智傑昨稱，黃轉介到屯院時心臟已停頓，經全身檢查，其左眼窩有骨裂、眼球肌肉腫傷和輕微移位，胸口、腹部及盆骨無明顯傷口，腦部亦無出血，未能斷定傷勢成因。家屬問黃的傷勢是因碰撞或遭人暴打所致？黎重申臨牀上「冇可能決定到」。
一度心臟驟停逾40分鐘
屯門醫院深切治療部醫生陳思敏供稱，根據醫事報告，黃曾兩度心臟驟停，分別維持超過40分鐘和5分鐘，他在深切治療部的情况十分不穩定，多重器官衰竭，當時已難以治療。陳同意施行心外壓不能逆轉病情、只會延長痛苦，家屬商討後決定若心臟停頓便不做心外壓搶救。
死因研訊主任問黃的傷勢可否撞車導致？陳指高能量撞車會伴隨腦出血、頭骨、肋骨碎裂等傷勢，但黃的主要外傷集中於左眼。
法醫林百通讀出解剖報告，指事主身上多處擦傷和瘀傷，該些傷勢並不致命，他右邊心臟冠狀動脈粥樣硬化，左右動脈分別有七成和九成阻塞。林認為死因是急性心肌梗塞併發支氣管肺炎，隱含原因則是心臟冠狀動脈粥樣硬化。