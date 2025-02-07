眼窩骨裂肌肉腫 醫生：成因難斷

屯門醫院急症室醫生黎智傑昨稱，黃轉介到屯院時心臟已停頓，經全身檢查，其左眼窩有骨裂、眼球肌肉腫傷和輕微移位，胸口、腹部及盆骨無明顯傷口，腦部亦無出血，未能斷定傷勢成因。家屬問黃的傷勢是因碰撞或遭人暴打所致？黎重申臨牀上「冇可能決定到」。

一度心臟驟停逾40分鐘

屯門醫院深切治療部醫生陳思敏供稱，根據醫事報告，黃曾兩度心臟驟停，分別維持超過40分鐘和5分鐘，他在深切治療部的情况十分不穩定，多重器官衰竭，當時已難以治療。陳同意施行心外壓不能逆轉病情、只會延長痛苦，家屬商討後決定若心臟停頓便不做心外壓搶救。

死因研訊主任問黃的傷勢可否撞車導致？陳指高能量撞車會伴隨腦出血、頭骨、肋骨碎裂等傷勢，但黃的主要外傷集中於左眼。

法醫林百通讀出解剖報告，指事主身上多處擦傷和瘀傷，該些傷勢並不致命，他右邊心臟冠狀動脈粥樣硬化，左右動脈分別有七成和九成阻塞。林認為死因是急性心肌梗塞併發支氣管肺炎，隱含原因則是心臟冠狀動脈粥樣硬化。

（死因研訊）