被捕漢猝逝 警指激烈掙扎頭撞軚盤 法醫稱傷勢不致命 料心肌梗塞併肺炎

研訊設5人陪審團，警務處長列作有利害關係方，有法律代表；事主黃桂華（終年57歲）的妻子、女兒和胞妹昨日列席。庭上讀出妻子冼鳳娟（音譯）的書面供辭提到，二人育有兩女，黃有30年吸煙習慣，1990年代開始參加不同賽車比賽，獲獎無數。

事主高血壓有心臟病 曾「通波仔」

供辭提到，約2016年黃桂華因胸口痛求醫，被診斷有高血壓、高血脂和心臟病，曾接受「通波仔」手術，並需每半年抽血檢查和每天服藥。冼鳳娟去年1月31日約晚上8時接獲屯門醫院來電指黃情况危殆，遂與女兒趕赴醫院，見黃陷入昏迷、左眼腫脹呈紫黑色，延至翌日上午11時48分不治。

涉毒案被捕 警指駕車逃離時撞車

毒品調查科高級督察唐為國昨日供稱，去年1月31日他與隊員到元朗高埔村調查，看到其中一部目標車輛停泊，逾1小時後事主駕駛另一輛車到場，他們將之截停，並先後在黃的鐵皮辦公室及兩輛車內搜查。唐說，警員15277在目標車輛找到情報提及的手提電話，解鎖後看見與毒品相關的信息，遂宣布拘捕，黃在警誡下稱「我冇嘢講」。

唐為國續說，黃再度被帶入辦公室後表示氣管不適、想返回私家車取藥，唐遂與偵緝警長3098押黃到車旁，突然黃掙脫並衝向駕駛座，開着引擎；3人追前嘗試阻止，車輛曾弧形加速和倒車，先後撞向前方鐵皮和另一輛車，黃激烈掙扎和揮拳。唐指車輛行駛和拉扯期間，他的頭撞到車頂，黃的頭亦撞到軚盤。

被制服後無呼吸 警急救召救護

唐指，其後3人合力將黃鎖上手銬，警長要求支援，黃開始冷靜下來；為免黃四處張看，唐要求黃伏在軚盤上；軍裝警員到場後，唐指示黃下車，但黃無反應無呼吸，警長遂為黃做心肺復蘇和人工呼吸，救護人員隨後到場。同樣到場支援的衝鋒隊、交通意外調查及支援隊警員分別稱，曾使用自動心臟除顫器、外置氣泵等急救，其間黃曾嘔吐。消防處救護員胡俊輝（音譯）則稱，黃的心律分析結果顯示他毋須電擊，他先被送往博愛醫院。

死因庭傳畢所有證人後，警務處長一方陳辭稱，黃曾試圖「激烈掙脫」警方羈押，他本身患有慢性疾病，加上在車內如此狹窄的環境下激烈運動，有一定健康風險；黃失去知覺後，警方用盡方法施救直至救護人員接手，奈何事主不治，望陪審團接納他是死於自然。

【案件編號：CCDI 76/24】

明報記者

（死因研訊）