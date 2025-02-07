帶瑤山鱷蜥去寵物節 中學生：冇諗過學校養到國寶

全國不足千隻 學生製箱飼養

兩個月前，慕光英文書院和大自然兩棲及爬蟲教育有限公司合作，嘗試在校飼養瑤山鱷蜥。瑤山鱷蜥是廣西特有品種，全國不足1000隻，屬瀕危動物。中五生鄭則樂說，為迎接「國寶」，特意和10多個同學花一個月製作高約1.3米的飼養箱，由訂製玻璃到佈置箱內生境，全由學生包辦。他稱「國寶」怕污糟，所以每兩天要換水一次，又要定期餵食蚯蚓、杜比亞蟲等。

負責教師歐達江說，學校6年前成立生物教室，讓學生了解生物知識，現有逾50隻爬行動物，由約40名學生輪流照顧。動物絕大部分是領養，歐盼學生明白生命的可貴。他說，由於瑤山鱷蜥「好怕醜」亦怕熱，要一睹鱷蜥風采或要靠運。

球蟒參展 「日日早一小時回校」照顧

為迎接蛇年，寵物節場內亦展出多條蟒蛇。聖若瑟英文中學帶來的兩條球蟒，不時吐舌又往學生身上爬。負責照顧的中三生林同學卻說「唔驚」，又道出抱蛇要訣。他說從小喜歡小動物，覺得蛇很可愛，遂主動加入學校的生態閣，照顧校內10多條蟒蛇。他憶述首次在校見真蛇，生怕被咬，幸得師兄指導，慢慢熟習照料方式，現時每逢小息便到生態閣照顧蟒蛇，為牠磅重。旁邊中三生馬同學忍不住插嘴，自言每日也會提早約一小時回校看蛇，「阿媽以為我去做校工！」

香港寵物節昨起一連4日舉行，今屆規模屬歷年最大，佔地26萬平方呎，有近400個參展商。第18年參展的Kakato以售賣特色寵物食品為主，罐頭口味有芝士龍蝦、杞子燉鴨等，每罐20元。負責人麥輔庭表示，由於展覽面積較往年大，預料人流增多，有信心生意較去年增約兩成；又說開幕3小時已有客人單一消費逾萬元。另一參展商愛犬站的營運總監何小姐則稱，公司多入了60款零食種類和多做「買一送一」優惠，估計銷情跟往年相若，又謂「經濟差，但（顧客）都唔會慳住買，始終（寵物）都要食」。

展覽規模歷年最大 有客花逾萬

另外，政府有意推動「銀髮經濟」，「展覽集團」主席王學譜宣布，65歲或以上長者可在集團今年旗下所有展覽免費入場，料涉及今年逾300萬元入場費。另為促進大灣區來港消費，王稱今後將派發免費門票、特別折扣和提供免費跨境旅遊巴等，目標每季吸引1.5萬內地市民入場。