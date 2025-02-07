指關稅影響不大 丘應樺：或按世貿規則行動

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）學者甘思德向本報分析，預期特朗普政府可能消除所有及任何香港有別內地的差別對待，基本上會以對待內地城市的方式對待香港特區。不過他補充，目前難以預計美方具體會做什麼、北京何時和如何回應，「我們在極不確定的時代」。

丘應樺昨於港台《千禧年代》回應美國一系列措施，先斥美國做法錯誤，「行為非常無理」，港府不排除根據世貿組織規則採取行動。同時他說，港商近年早已因應地緣政局變化，分散生產地及供應鏈佈局，特區政府過去幾年也積極開拓新興市場，相信港商適應力強，而且香港貿易貨值以轉口為主，稱2023年香港產品出口到美國的貨值約為61億港元，佔香港總出口量約0.1%，相信加徵關稅影響不大。他重申，美國對香港保持貿易順差，加徵關稅「損人不利己」。

廠商會：港商生產線早遷國外

廠商會會長盧金榮同日出席活動後表示，去年香港製造到美國的產品總值約60億元，10%關稅對香港整體經濟影響不大；又稱關稅可以由進出口商互相承擔抵消。他指出，過往香港主要出口機械零件和辦公室設備到美國，預料主要是這些產業受影響，但重申大部分港商2018年起已將生產線遷到國外，故不受關稅影響。