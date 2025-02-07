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港聞二

港郵政續停收寄美包裹 政府：已與美溝通 關稅要求待釐清

【明報專訊】美國郵政（USPS）在當地時間周二（香港時間周三）宣布暫停接收來自中國內地及香港的包裹，不足12小時改稱繼續接收。香港郵政昨晚深夜宣布，將繼續停止接收寄往美國內載貨品的郵遞服務，直至另行通告。美國方面，USPS並沒透露短暫停收包裹是否與取消「小額豁免」政策相關，亦不清楚停收期間有否包裹遭攔截。

香港郵政周三晚上公布停收寄往美國而內載貨品的郵件，昨晚宣布繼續停止。特區發言人表示，香港郵政已與美國郵政機關展開溝通，但仍有需釐清事宜，「包括有關美方加徵關稅的要求」，並重申對美國向香港產品加徵關稅強烈不滿，敦促美方即時糾正其錯誤行為。

工會：郵署曾言收件 着提市民或徵稅

不過，香港郵務職工會理事長張偉權昨日較早前回覆本報表示，郵政署昨曾指示前線人員繼續接收寄往美國而內載貨品的郵件，並指示要提醒市民所有郵遞物品均可能被徵收關稅，倘收件人拒絕繳稅導致包裹退返香港，香港郵政將向寄件人徵收退回包裹費用；而寄往美國郵遞服務亦可能延誤，惟未知延誤多久。

商經局長丘應樺昨在港台《千禧年代》表示，香港郵政將盡快向美方了解及跟進事件，幫助市民和業界處理郵件，惟需要「一段時間」。

FedEx停原銀奉還保證

聯邦快遞（FedEx）昨日回覆本報稱，將確保中美之間託運服務，並適應近期關稅政策更改；而FedEx在其網頁發公告稱，上月29日起託運至美國的貨件已暫停原銀奉還保證。

USPS的政策逆轉發生在美國總統特朗普周二起對中國貨品加徵額外10%關稅，並取消「小額豁免」政策之後。「小額豁免」原允許包括Temu、Shein等中國電商平台及亞馬遜等零售商，免稅向美國運送價值低於800美元（約6240港元）的包裹。

路透：紐約甘迺迪機場停收中港貨

路透社周三報道，由於USPS仍在與美國海關和邊境保護局（CBP）協調如何徵收小額包裹的關稅，即使主要的國際速遞公司承諾繼續派遞，但仍有可能出現中斷或延遲。

報道另引述美國物流及清關服務公司Silq行政總裁拉達克里希南（Ram Radhakrishnan）稱，紐約甘迺迪國際機場的海關人員決定暫緩處理所有來自中港的入境貨物，直至另行通知，其中有顧客的毛衣在已繳關稅後仍遭扣留。

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