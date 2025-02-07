輸勞新批935配額 工會：本地就業本已難

發展局去年9月稱審視多項因素後，無批出第五輪任何申請。局方昨稱，去年10月開始的第六輪申請批出7宗，共涉935個配額，主要涉及公營工程，包括醫院擴建、廢物管理設施及鐵路項目。主要獲批工種包括泥水工、空調製冷設備技工、消防設備技工等，亦有本地供應有限的特殊工種，如架空高壓電線技工，而業界委員會認為這些屬短缺工種。

發展局：屬短缺工種

發展局又說，目前獲批而仍然有效的外勞配額共9109個，較過往累計批出的9731個少，主因獲批個案相關工序完結，部分則因承建商和分包商聘用本地勞工後退還未動用配額。局方認為計劃充分考慮每宗申請理據與情况，亦能照顧建造業人力需求。第七輪申請本月3日截止，局方正按程序處理。

建造業總工會理事長周思傑認為，近年勞工市場及工程量急速變化，目前私人市場近乎無新工程，工人就業已有困難，當局仍批出外勞配額，「對未來非常危險」，促當局檢視最新數據，按目前市場及人手狀態調整計劃。

建造業分包商聯會會長伍新華表示，逾9000個外勞名額大多是先前按當時情况及需要批出，今次多屬機電工種，工程也涉醫院擴建，由於醫院工程較一般住宅項目需較多機電工，目前市場上機電工供應吃緊，相信當局是因應工程需要批出申請，屬合理審批。