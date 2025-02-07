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建造業輸勞 代理禁向外勞收費 承建商須派員監督 業界歡迎

【明報專訊】去年機場三跑工程有外勞投訴遭剋扣薪金，聯合醫院重建工程亦有外勞抗議遭管理公司徵收中介費等。發展局昨日公布，因應過往外勞遭不公平對待個案均涉代理人，「建造業輸入勞工計劃」新增4項要求，包括要求代理人不得向外勞收費等，總承建商和分判商亦要確保代理人安排符合勞工保障要求。業界歡迎當局新增要求，相信能針對問題，同時保障外勞及僱主。

專組查剝削 發展局：部分罰停申請

發展局昨在社交平台表示，政府已就外勞遭不公平對待個案成立跨部門專責小組，循刑事方向調查，局方也已對總承建商及分判商作行政處分，如勞工處早前轉介的個案，局方已暫停有關總承建商及分判商新申請輸入外勞介乎6至12個月，並建議有關部門及公營機構於工程表現評核反映其違規行為。

新批輸勞適用 違例影響評核

局方稱留意到個案涉及總承建商或分判商聘用的代理人，故於計劃新增4項要求，包括總承建商及分判商須履行責任，確保委聘的代理人就外勞所作安排均符合勞工保障要求，代理人同須簽署承諾契約；代理人不得向外勞收費；代理人如已負責安排外勞住宿、膳食及交通等收費服務，不應負責招聘及人事管理；總承建商須派出高級管理人員專責監督外勞安排。

如總承建商及分判商違反新要求，會被行政處分，並影響有關工程表現評核。新要求適用於第六輪及以後獲批的個案。

代理「權力」拆散 工會：剝削手法變

建造業總工會理事長周思傑歡迎新要求，稱相信能針對過往問題根源，減低外勞被剝削機率。他稱以往有些中介藉同時負責招聘、食宿及交通，向外勞徵收不同費用，在新要求下代理人「權力」會被拆散，並訂明總承建商的管理責任、須派人監督，相信足以針對問題，「目前看似乎有效」。

不過周思傑說，留意到剝削外勞手法已有轉變，例如有外勞與僱主簽署23個月合約，卻在10個月後遭解僱，亦有外勞受聘做泥水工卻被要求做釘板工作等，「對工友都是不合理」。他建議政府設立包括勞務公司、工會、僱主及政府代表在內的聯合小組，長期監察外勞權益情况，遇到舉報也可盡快跟進。

建造業分包商聯會會長伍新華亦支持當局訂出新要求，形容是將僱主應有責任「講得清楚些」，而以往有些公司或太依賴外判管理外勞，「變相給予機會他們剝削」。他相信要求總承辦商派人監督不會帶來明顯的成本增加，也可針對解決問題，同時為外勞及僱主帶來更大保障。

相關字詞﹕商會 建造業總工會 外判商 承建商 代理人 建造業輸入勞工計劃 輸入外勞 發展局

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