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勞聯財案建議 2元乘車不變 反對公僕減凍薪

【明報專訊】各黨派立法會議員繼續就《財政預算案》向財政司長陳茂波提交建議，其中勞聯促請政府維持長者「2元乘車優惠」不變，但同意先解決「長車短搭」問題，亦反對公務員凍薪或減薪，以免私人市場出現「減薪凍薪潮」。「C15+」議員昨與陳茂波會面，其中選委界林筱魯認為，政府收支回復平衡前應一直凍結公務員編制及薪酬。

需解「長車短搭」 增分段收費

勞聯昨公布《財政預算案》建議，認為「2元乘車優惠」有助推動長者參與社區活動和繼續就業，不應單純因經濟考慮而取消計劃，建議現有受惠對象和津貼水平維持不變。勞聯認為應先解決「長車短搭」問題，專營巴士公司作為最大受惠者，有責任承擔和處理問題，包括在更多路線提供分段收費、在下車位置加裝拍卡機等。

勞聯亦表明反對公務員凍薪或減薪，認為應按照既有機制調整薪酬，同時稱政府可在每年減少1%經常性開支的基礎上進一步削減開支，惟不應「一刀切」執行，倡由各部門自行提出縮減水平，避免影響民生項目。該會並建議開設特定奢侈品稅、上調飛機乘客離境稅及豪華私家車首次登記稅、提升入息淨額500萬元以上的薪俸稅標準稅率。

林筱魯倡凍結公僕編制薪酬

「C15+」立法會議員昨與陳茂波會面，各自向政府提交《財政預算案》建議。成員林筱魯提出，嚴格控制首長級編外職位數目及外判服務，並在政府財政回復平衡前一直凍結公務員編制及薪酬，容讓人手自然流失。選委界陳紹雄則建議收緊「2元乘車優惠」，認為不宜改變津貼門檻，但可為每月津貼設定上限，避免造成龐大財政負擔。

相關字詞﹕公務員減薪 勞聯 財赤 財政預算案 2元乘車優惠

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