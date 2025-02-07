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港聞

港聞二

控方質疑早知劉祖廸非勇武 黎否認冀對方國際游說

【明報專訊】壹傳媒黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案昨踏入第129日審訊，黎重申冀勇武派「精神領袖」劉祖廸在該派組建「領袖團隊」，規範他們行動，遂接觸對方。控方援引多篇《蘋果》劉祖廸相關報道，包括〈攬炒巴加入國際聯軍反抗〉，質疑黎知悉劉跟勇武派無關，並冀着對方從事國際游說；黎一概否認。另外，法官問到劉祖廸是否主張「港獨」？黎說不知道對方政見。

控方昨圍繞黎智英跟「從犯證人」陳梓華和「攬炒巴」劉祖廸的聯繫等盤問。控方指出，黎在本案第98日審訊供稱，2019年理大事件後希望接觸劉祖廸，着對方在勇武派組建「領袖團隊」，規範該派行為；而在第99日審訊，黎則談到不期望劉祖廸領導勇武派，而是希望劉藉其影響力影響勇武派。

被指兩日證供不一 認不準

控方質疑，黎智英就接觸劉祖廸的原因提供不同說法；黎否認稱，一直希望劉運用其影響力在勇武派組建「領袖團隊」，強調兩個說法「非常相似」。法官杜麗冰多番追問黎在第98日審訊的說法是否不準確、第99日的供辭較準確。黎一度回應稱「我們不要在這（議題）花時間吧」，終同意第98日審訊的說法「在表達上不準確」。

控方：《蘋果》沒提劉關勇武

對於黎智英供稱，希望劉祖廸運用其影響力組建勇武派「領袖團隊」，控方展示2019至2020年間《蘋果》就劉祖廸發表的報道，包括〈攬炒巴×G20團隊眾籌1,400萬 連登13國賣廣告推爆警暴〉、〈攬炒巴加入國際聯軍反抗〉、〈遊行被圍捕險洩身份 攬炒巴死裏逃生〉，其中第三篇文章提及「攬炒巴主力國際線，低調進行游說，早前更與歐洲議會議員進行溝通及閉門會議」。控方指出，上述報道皆沒提及劉祖廸跟勇武派有關，而是集中講述劉尋求國際支持的行動，質疑黎在涉案時段知悉劉祖廸與勇武派無關，他之所以透過陳梓華接觸劉，是希望對方參與國際游說。黎一概否認。

官問劉政見 黎稱不知

就着對劉祖廸的認知，黎智英另提及，自己是從不同渠道了解劉祖廸，但「不知道對方在做什麼」，僅知悉劉在「連登仔」中具影響力。控方和法官皆問及黎對「連登仔」理解；黎稱「連登仔」是使用「連登」溝通的勇武派。此外，法官李運騰關注劉祖廸政治傾向，包括是否支持港獨；黎稱不知劉的政見、不知對方是否本土派。

另一方面，黎智英確認，2020年6月16日跟陳梓華在《蘋果》大樓見面時提及《港區國安法》「雷聲大雨點小」。李官表示，既然黎覺得國安法「雷聲大雨點小」，為何就法例發起「一人一信救香港」行動？黎解釋覺得法例「雷聲大雨點小」不代表自己不做任何事，重申其行為和想法不存在矛盾。審訊今續。

【案件編號：HCCC51/22】

（港區國安法·黎智英案）

相關字詞﹕串謀發布煽動刊物罪 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 黎智英案 蘋果日報 港區國安法

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