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港聞

港聞二

Tesla剷安全島 女生困車底 撞傷3人撼對頭車 司機涉危駕被捕

【明報專訊】長沙灣昨發生嚴重車禍。一輛Tesla私家車於興華街西轉彎時失控剷上路中安全島，撞倒兩女學生及一男途人，當中一名女學生一度被困車底昏迷，由消防協助救出，3人由救護車送院治理。警方調查後以涉嫌危駕拘捕私家車司機。案件由西九龍交通意外調查隊跟進。

兩傷者同校 學校前捱撞

據悉，兩名14歲女學生分別姓李及姓梁，同就讀聖公會聖馬利亞堂莫慶堯中學，一度被困昏迷的梁女腳及身體多處受傷，由救護車送院時回復知覺，治理後情况穩定，李女則四肢受傷清醒。校方回覆稱，受傷兩女生清醒，無生命危險，學校已即時啟動危機處理小組，支援受傷同學及輔導在校學生協助疏導情緒。29歲陳姓男途人則腳部受傷清醒。私家車33歲麥姓男子通過酒精呼氣測試，涉危險駕駛導致他人身體嚴重受傷被捕，由警員帶署扣查。

事發昨午近1時，麥駕駛深色私家車於興華街西右轉深旺道往美孚方向時，失控剷入路中安全島，再逆線撞向等候交通燈的白色七人車，其間先後撞倒在安全島的3人，當中一女生一度被困車底昏迷，另一受傷女生則由途人上前照料及安慰，因意外位置為兩女生中學對開，有教職員趕往現場了解。接報到場消防救出被困車底女生，並安排救護車先後將3傷者送院。警方封鎖部分行車線蒐證，被撞七人車50歲陳姓男司機無受傷，在現場協助警方了解經過。

過路男生跑馬地捱撞命危

另外，昨早8時許，12歲外籍男學生在跑馬地司徒拔道18號對開橫過馬路時被一輛屋苑穿梭巴士撞倒，一度半昏迷。救護員到場急救及初步包紮，再由救護車送院，治理後回復知覺，留醫瑪麗醫院深切治療病房，情况危殆。現場消息稱，穿梭巴士下斜往皇后大道東方向，男生突走出橫過馬路，車輛收掣不及將他撞倒，相距現場約10多米有交通燈過路設施，不排除男生棄用過路設施肇禍。

相關字詞﹕學生 危險駕駛 車底 安全島 車禍

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