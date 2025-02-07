港產熊貓下周辦亮相儀式 姊「鳳眼」弟尾較白

日睡至少15小時 活躍時間難捉

園方昨早安排「家姊」和「細佬」向傳媒亮相，一小時參觀中兩隻大熊貓大部分時間都在睡夢中，分別躺在樹幹及樹椏。「家姊」較「醒瞓」不時張開眼睛和郁動身體，「細佬」則一直保持睡姿。兩隻大熊貓一度「落地」遊玩，包括爬上秋千。

要分辨「家姊」和「細佬」，園方就提醒可留意兩者黑眼圈和尾巴。「家姊」黑眼圈翹起，園方稱有少許似「鳳眼」，「細佬」黑眼圈則較圓潤；「家姐」尾巴毛色偏黑，但近期逐漸變白；「細佬」尾巴毛色則偏白。另外，園方特意為「細佬」背部下方印上紫色的無害色素，方便分辨一對姊弟。

正測人流安排 下周公布

將踏入半歲的大熊貓龍鳳胎居於「大熊貓之旅」展館，目前均重11公斤，每天進食約10公斤竹葉，亦同樣「睡無定時」。園方稱一對姊弟仍年幼，經常「食飽就瞓」，每日需睡15至18小時，比成年大熊貓長，暫難捕捉牠們每日活躍時間。園方近日已開始安排個別機構人士參觀一對新生大熊貓的展館，藉此研究適當人流安排。海洋公園將於下周為牠們舉辦亮相儀式，屆時將一併交代入園參觀的人流安排。

擬邀港校助吸內地研學團

為繼續推廣海洋公園「老、中、青」熊貓，園方計劃繼續推售更多大熊貓相關周邊產品，包括「家姊」和「細佬」的毛公仔，亦計劃推出更多加入大熊貓設計的生活產品，希望更吸引消費者。園方亦續與不同商戶合作，推出具大熊貓元素的產品例如金飾等。

園方亦表示將加強在海外推廣，目標包括泰國、菲律賓、印度及中東地區。內地近期興起「研學旅遊」，園方亦有意邀請本地學校聯絡內地姊妹校，讓對方考慮在港「研學旅遊」時加入參觀海洋公園行程，除觀賞大熊貓，亦可在園內吸收有關動物保育的知識。