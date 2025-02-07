西九票務跌兩成 經常營運赤字若上年 研設中環尖沙嘴渡輪線 「文化周」6月闖滬吸客

毗鄰M+博物館的南面登岸設施料今年下半年建成，管理局會與旅遊及酒店業界合作開拓新旅遊產品。馮程淑儀昨於傳媒午宴透露，會考慮開設往返中環碼頭及尖沙嘴的渡輪航線，但有待物色渡輪公司。

稱開源節流收效 基本營運赤字續降

馮程淑儀說，管理局大力開源節流措施成效理想，管理局基本營運赤字連續3個財政年度下降，2023/24年度較上一財政年度下降約20%至5.78億元，但撇除利息收入後的經常性營運赤字約10億元。她說，2024年上半年西九訪客人次較預期少，餐飲商戶、管理局門票及博物館商品銷售等企業對顧客收入，以及餐飲商戶收入表現遜預期，縱使下半年西九營運表現有所改善，訪客人次顯著增長，帶動收入增加，但2024/25年度票務收入錄得約兩成跌幅。

2024上半年訪客遜預期 下半年改善

馮程淑儀稱，疲弱經濟環境下企業對顧客收入表現面對較大挑戰，涵蓋籌款、場地租用以至商業租賃等收入表現較平穩，預計2024/25年度經常性營運赤字與上一年度大致相若。

展望今年，馮程淑儀稱會根據後疫情時代營運經驗制定今年總體策略，包括繼續向全球輸出西九原創文化藝術創意項目，其中管理局計劃6月18至22日於上海舉辦首個「西九文化周」，與多個上海藝文機構合作，向上海觀眾呈獻富香港文創及具國際視野的展覽和節目。

她總結早前到西班牙和葡萄牙巡迴展出的「草間彌生：一九四五年至今」展覽，連同香港站首次展出，全球共吸引逾160萬人參觀，成香港博物館策展最多人次參觀展覽。

11月古埃及展 研准貓同行

馮程淑儀表示，管理局今年亦會打造西九成為文創旅遊地標，今年有多個展覽和節目吸引市民及旅客，其中故宮館今年11月至明年8月舉辦本港近數十年規模最大、最全面的古埃及珍寶展覽「圖坦卡門與薩卡拉的秘密」（暫名），會考慮參考去年於上海博物館展出的「金字塔之巔：古埃及文明大展」，容許觀眾攜帶寵物貓一同參觀。

西九另一主要表演場地「演藝綜合劇場」料2026年底建成，將設有3個劇場。馮程淑儀透露，綜合劇場建成後將設駐場藝團，另會物色世界各地表演項目，冀規模媲美百老滙創作團隊去年於戲曲中心上演逾60場的音樂劇《仙樂飄飄處處聞》。

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