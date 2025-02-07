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潮行GBA：清代廣鐘穗復響

【明報專訊】籌備3年多，廣東首個清代廣鐘展「璀璨時光—清代廣鐘精品展」正於廣州廣東省博物館舉行，展出逾110件廣鐘收藏及相關文物和展品，其中46件來自故宮博物院，還有不少來自承德避暑山莊博物院、頤和園管理處、廣東民間工藝博物館等博物館。展期至4月6日，免費入場，讓大家一睹昔日皇家珍品。

明報記者 陳子凌

廣鐘狹義指「廣州製作的鐘表」，清代文獻和學界均有相關論述；廣義意指「廣東製作的鐘表」，此說法見於清宮檔案。廣鐘是中國鐘表史上最早的品種，早在明末清初，歐洲傳教士把自鳴鐘帶到廣州，用以疏通官府，拉攏討好官員。此外，康熙中期廣州作為中西方貿易中心，由外國進口的西洋鐘大量在廣州集散，故當地開始出現鐘表製造業。至乾隆時期發展更見規模，廣鐘成為廣東地方官員獻予皇帝的貢品。

廣鐘風格雖受西洋鐘影響，但為適應宮廷審美，除報時外還增加很多機關及表演，例如敲打樂器、轉動升降台階、開合門窗等，外殼裝飾多採用琺瑯，但也因功能結構複雜，修復難度增加。據有份參與是次展覽的故宮博物院研究館員、古鐘表修復師王津表示，為了今次展覽，廣東省博物館與故宮博物院聯合成立「古鐘表修復實驗室」，修復保養數件珍貴廣鐘館藏，其中「銅鍍金自開門三星報喜葫蘆式鐘」是此次修復的重要成果。該鐘設置許多機芯及控制機關，能報時，又有轉花、捲簾、鳥鳴、奏樂、變換文字、活動人偶等20多種表演功能，涉及修復300多件零件。

是次展出廣鐘分三大類，一是琺瑯鐘，造型最豐富，結構及裝飾最複雜；二是金屬雕刻鐘，有豐富機械裝置和精湛金工工藝；三是木樓鐘，最大特點是使用木材作為鐘表外殼。除了「銅鍍金自開門三星報喜葫蘆式鐘」，展覽還有不少經修復藏品，場地亦提供耳機，可聽百年前的「鐘聲」。

地址：廣州天河區珠江新城珠江東路廣東省博物館3樓展廳一

展期：即日至4月6日

費用：免費，廣東省博物館微信小程序預約

時間：周一閉館，周二至周日上午9時至下午5時（下午4時停止入場）

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