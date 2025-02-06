行會陳健波倡2元乘車設限 謝偉俊促官員「先減為敬」

陳健波昨就預算案提出多項建議，認為應為2元乘車優惠設限。A4聯盟立法會議員楊永杰、梁文廣、張欣宇、林素蔚今日約見財政司長陳茂波，各人昨見傳媒時表示應保留2元優惠，包括60至64歲者續享，同時要求公共交通營辦商將長者半價票價擴展至60至64歲者，減輕政府補貼開支。梁文廣認為可就金額或次數設限，但強調上限要基於數據。

張欣宇認為，面對千億財赤並非目前最需要解決的問題，最重要應是發展經濟，認為主次不應混淆，並續推動基建，但要研究效益。陳健波則認為，節流比開源更直接可行，他與其他G19議員提出，所有政府部門應目標兩年內削減經常開支5%，又認為政府應刪除部分公務員編制空缺，利用科技減少依賴人力。

陳建議醫療收費參考私營

陳健波另建議檢討各項公共服務收費，優先處理多年未調整但不直接影響民生者如各類牌費、康體收費等。他以公眾泳池為例，現時周一至周五入場費17元，低於營運成本，指有合理加價空間，另指公營醫療收費偏低，籲參考私家診所及醫院收費標準，適當提高。