行會陳健波倡2元乘車設限 謝偉俊促官員「先減為敬」

【明報專訊】新一份《財政預算案》月底發表，外界關注公共福利及公務員薪酬開支。行政會議成員兼立法會保險界議員陳健波建議調整2元乘車優惠，認為「長車短搭」、濫用資助嚴重，建議政府分析樂悠咭數據，考慮限制每月使用優惠次數、設定每程補貼上限，或設每年補貼總額上限。立法會選委界別議員謝偉俊認為削減福利前問責官員應「先減為敬」，彰顯減赤決心，否則有「官肥民瘦」觀感，不利凝聚民心。
陳健波昨就預算案提出多項建議，認為應為2元乘車優惠設限。A4聯盟立法會議員楊永杰、梁文廣、張欣宇、林素蔚今日約見財政司長陳茂波，各人昨見傳媒時表示應保留2元優惠，包括60至64歲者續享，同時要求公共交通營辦商將長者半價票價擴展至60至64歲者，減輕政府補貼開支。梁文廣認為可就金額或次數設限，但強調上限要基於數據。
張欣宇認為，面對千億財赤並非目前最需要解決的問題，最重要應是發展經濟，認為主次不應混淆，並續推動基建，但要研究效益。陳健波則認為，節流比開源更直接可行，他與其他G19議員提出，所有政府部門應目標兩年內削減經常開支5%，又認為政府應刪除部分公務員編制空缺，利用科技減少依賴人力。
陳建議醫療收費參考私營
陳健波另建議檢討各項公共服務收費，優先處理多年未調整但不直接影響民生者如各類牌費、康體收費等。他以公眾泳池為例，現時周一至周五入場費17元，低於營運成本，指有合理加價空間，另指公營醫療收費偏低，籲參考私家診所及醫院收費標準，適當提高。