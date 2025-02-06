政府5年撇帳21億 百分百擔保194億壞帳

過去5個財政年度撇帳總額為21億元，其中學生資助處管理的學生資助計劃，由2022/23學年至今年1月24日，撇帳額約852萬元。為農民、養魚戶及漁民提供信貸的6個貸款基金，過去5年有3宗壞帳，涉約3.9萬元。屋宇署回覆，截至去年底，改善樓宇安全綜合貸款計劃總撇帳宗數230宗，涉款約430萬元，署方會轉交律政司跟進及展開法律追討行動。

財庫局表示，政府撇帳額佔政府整體開支不足0.1%，對政府財政影響不大，稱管制人員採取一切合適行動仍未能收款，並在徵詢法律意見後，才會考慮撇帳。

2020年政府在中小企融資擔保計劃下推出百分百特別擔保產品，至去年3月底申請期結束。截至去年12月，當局共批出逾6.7萬宗申請，涉及貸款額約1437億元。相關產品壞帳一直受關注，據商經局資料，計劃累計壞帳率去年底增至13.5%，涉194億元，較截至去年2月的6.8%（95.9億元）增約一倍。

商經局：經濟環境影響 將續監察

商經局表示，計劃下的八成、九成和百分百特別擔保產品，累計壞帳率均分別低於假設整體壞帳率的12%、16%和25%，稱實際壞帳率視乎整體經濟環境等因素改變，當局會繼續監察。

（預算案前瞻．四）