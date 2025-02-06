政府「一般收入帳」佔儲備不足兩成 10年前達逾半 議員：反映依賴非經常收入

明報記者 鄭律銘 江麗盈

「一般收入」屬政府主要營運帳目

政府財政儲備由多個部分組成，包括「政府一般收入帳目」及據《公共財政條例》設立的8個核心基金，其中前者是政府的主要營運帳目，記錄所有政策局及部門的日常現金收支，近年在儲備的佔比及金額逐年下跌（見圖）。

翻查政府近10個年度的綜合帳目，政府2013/14年度財政儲備7557億元，政府一般收入帳目佔比最重，佔53.3%；相隔10年，2023/24年度財政儲備為7346億元，政府一般收入帳目財赤下漸減至1371億元，佔比跌至18.7%；截至去年12月的財政儲備跌至6640.7億元。參考政府本年度（2024/25）預算，政府個人薪酬開支料995.5億元。

至於儲備內的未來基金／土地基金部分，佔比由2013/14年度的29.08%，10年間增至2023/24年度的50.34%，成為主要部分。未來基金2197億元屬投資本金，至2030年12月30日前長期投資，動用須立法會批准（見另稿）。

其餘七大基金 部分不可隨時動用

其餘7個基金各自有指定用途，例如創新及創科基金用於支付旗下資助計劃；上年度涉558.6億元的公務員退休金儲備基金，提供一筆儲備，當政府未能自一般收入帳目支付公務員退休金時使用，意味儲備當中，非悉數金額可全數隨時動用。

對於政府一般收入帳目結餘佔比減少，經濟學者李兆波表示該帳目屬儲備中最重要元素，結餘佔比及金額減少當然不理想，持續財赤會令相關部分繼續減少，政府需尋求中長期措施平衡帳目。

學者：除非不可動用資金佔比增

否則問題不大

浸會大學會計、經濟及金融學系高級講師黃健明認為，未來基金及土地基金無特定用途，同屬儲備一部分，只是存放不同帳目之下；部分基金例如公務員退休金儲備基金，有指明用途則不能動用，但只佔較小比例。他認為除非不可動用資金佔比增加，否則問題不大。他認為財赤對儲備的影響，可直接從整體儲備額看，而儲備近年的確漸減。

田北辰倡檢視各政府基金 考慮回撥

另外，政府為不同政策目標設立40多個政府基金，約30個在一般收入帳目外。實政圓桌立法會議員田北辰建議政府逐一檢視各個基金，並因應情况將部分基金的投資收入，甚至將本金回撥至政府一般收入。他舉例，語文基金1994年至2017年間先後獲注資80億元，其後再注資50億元，至去年有73億元結餘，值得檢視。至於關愛基金的政府注資及捐款，金額與推行援助項目所需相若，且用於支援罕見病等有需要者，則不應回撥。立法會財委會主席陳振英同意將部分政府、公營機構、資助機構的基金連同其投資回報撥回政府是可行方向，但料會面對一定阻力。

（預算案前瞻．四）