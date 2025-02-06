反恐二案 遮鏡頭否認插贓掩飾 警：防屋內人知行動

第26名監視警員2020年3月7日帶領刑事情報科隊員前往大角嘴宏創方5樓單位，第三被告吳子樂和第六被告張琸淇在單位內被捕。庭上日前播放一段單位外的閉路電視片段，顯示戴頭盔的便衣警員以貼紙遮蓋鏡頭，畫面突然變黑。

指鏡頭可直播 屋內人或毁證

第26名監視警員昨日供稱，涉事鏡頭位於單位正門外，是可以直播的「IP cam」，單位內的人有可能知悉警方行動，會銷毁證據或準備武器攻擊同袍。他續指，鏡頭拍到刑事情報人員的容貌，或影響日後工作，也為免驚動單位外的人，他遂決定用貼紙遮鏡頭，形容為「戰術」。

辯方盤問質疑，警員以貼紙遮蓋鏡頭，旨在掩飾警方在單位內插贓嫁禍、干擾證據或其他不當行為；監視警員否認說法。控方覆問時播放另一角度拍攝的閉路電視片段，拍到一批便衣警員走入單位，該鏡頭無被遮蓋。控方一度問，若警員想插贓嫁禍及干擾證據、會否遮掩其他鏡頭，惟在法官提醒下撤回問題。

另外，負責拘捕的警員沈鴻源則稱，吳子樂被捕後在警誡下承認負責搬運原材料，包括糖、鑊和「KNO3」（硝酸鉀的化學式）；根據吳的招認，「五飛」及「山雞」負責處理煙霧彈，「山雞」負責放置爆炸品，第四被告張家俊則製作接收器，以燃點煙霧彈。吳供述製作目的是「逼醫護罷工」，但不清楚誰負責引爆。

此外，第27名監視警員表示入屋後有表明警察身分，他上前控制張琸淇的雙手，張嘗試反抗。辯方盤問提出，實情是警員以膝蓋跪在張的身體，雙手把張扯起；該警員否認說法。聆訊今續。

【案件編號：HCCC186/22】