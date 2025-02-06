明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

反恐二案 遮鏡頭否認插贓掩飾 警：防屋內人知行動

【明報專訊】《反恐條例》第二案，8人涉2020年初策劃3次爆炸，昨在高院第46天審訊。庭上早前播放便衣警遮掩閉路電視的片段，在場警員昨日供稱，閉路電視鏡頭設直播功能，對警方搜屋行動構成威脅，又指單位內的人可能銷毁證據或攻擊同袍，故評估後決定用貼紙遮蓋鏡頭。辯方質疑警員旨在插贓嫁禍或掩飾不當行為，警員一概否認。

第26名監視警員2020年3月7日帶領刑事情報科隊員前往大角嘴宏創方5樓單位，第三被告吳子樂和第六被告張琸淇在單位內被捕。庭上日前播放一段單位外的閉路電視片段，顯示戴頭盔的便衣警員以貼紙遮蓋鏡頭，畫面突然變黑。

指鏡頭可直播 屋內人或毁證

第26名監視警員昨日供稱，涉事鏡頭位於單位正門外，是可以直播的「IP cam」，單位內的人有可能知悉警方行動，會銷毁證據或準備武器攻擊同袍。他續指，鏡頭拍到刑事情報人員的容貌，或影響日後工作，也為免驚動單位外的人，他遂決定用貼紙遮鏡頭，形容為「戰術」。

辯方盤問質疑，警員以貼紙遮蓋鏡頭，旨在掩飾警方在單位內插贓嫁禍、干擾證據或其他不當行為；監視警員否認說法。控方覆問時播放另一角度拍攝的閉路電視片段，拍到一批便衣警員走入單位，該鏡頭無被遮蓋。控方一度問，若警員想插贓嫁禍及干擾證據、會否遮掩其他鏡頭，惟在法官提醒下撤回問題。

另外，負責拘捕的警員沈鴻源則稱，吳子樂被捕後在警誡下承認負責搬運原材料，包括糖、鑊和「KNO3」（硝酸鉀的化學式）；根據吳的招認，「五飛」及「山雞」負責處理煙霧彈，「山雞」負責放置爆炸品，第四被告張家俊則製作接收器，以燃點煙霧彈。吳供述製作目的是「逼醫護罷工」，但不清楚誰負責引爆。

此外，第27名監視警員表示入屋後有表明警察身分，他上前控制張琸淇的雙手，張嘗試反抗。辯方盤問提出，實情是警員以膝蓋跪在張的身體，雙手把張扯起；該警員否認說法。聆訊今續。

【案件編號：HCCC186/22】

上 / 下一篇新聞

東鐵延誤近7小時 議員料觸發罰款 一度24分鐘一班 張欣宇：明日立會討論改機制
東鐵延誤近7小時 議員料觸發罰款 一度24分鐘一班 張欣宇：明日立會討論改機制
港鐵否認工程車出軌 稱水平感應故障致車身左傾
港鐵否認工程車出軌 稱水平感應故障致車身左傾
黎智英改認關注初選 曾囑「徒弟」尋投票程式
黎智英改認關注初選 曾囑「徒弟」尋投票程式
涉騙渠署訂單 安樂兩經理被控
涉騙渠署訂單 安樂兩經理被控
仁濟縫針案 5歲童離世
仁濟縫針案 5歲童離世
消委3年758灣區置業投訴 九成港樓
消委3年758灣區置業投訴 九成港樓
禁非港人報筆試 IELTS：減作弊風險
禁非港人報筆試 IELTS：減作弊風險
高德可召白牌車 司機由服務商招攬 議員憂藉供應商規避刑責 促立例規管平台須釐清角色
高德可召白牌車 司機由服務商招攬 議員憂藉供應商規避刑責 促立例規管平台須釐清角色
高德車費較Uber TADA低 隧道費靠手動輸入或惹爭拗
高德車費較Uber TADA低 隧道費靠手動輸入或惹爭拗
的士業不滿放任白牌車 促加快落實規管網約車
的士業不滿放任白牌車 促加快落實規管網約車
議員關注遙距上訴聆訊被告出席權 當局擬提修正案
議員關注遙距上訴聆訊被告出席權 當局擬提修正案
夫婦服安眠藥尋死 妻清醒報警夫昏迷
夫婦服安眠藥尋死 妻清醒報警夫昏迷
學生上訴暴動罪撤 「圍魏救趙」首例 官：警口供有悖新聞片段 定罪不穩妥
學生上訴暴動罪撤 「圍魏救趙」首例 官：警口供有悖新聞片段 定罪不穩妥
爭議急救員可免責 同案女生上訴駁回
爭議急救員可免責 同案女生上訴駁回
政府「一般收入帳」佔儲備不足兩成 10年前達逾半 議員：反映依賴非經常收入
政府「一般收入帳」佔儲備不足兩成 10年前達逾半 議員：反映依賴非經常收入
未來基金去年撥千億填庫房 議員稱有效運用資源 籲勿動本金
未來基金去年撥千億填庫房 議員稱有效運用資源 籲勿動本金
政府5年撇帳21億 百分百擔保194億壞帳
政府5年撇帳21億 百分百擔保194億壞帳
行會陳健波倡2元乘車設限 謝偉俊促官員「先減為敬」
行會陳健波倡2元乘車設限 謝偉俊促官員「先減為敬」
流感季料持續至三四月 18至49歲接種率一成餘 防護中心稱仍有針
流感季料持續至三四月 18至49歲接種率一成餘 防護中心稱仍有針
姑侄八仙嶺迷路凌晨獲救 6歲侄現低溫徵狀
姑侄八仙嶺迷路凌晨獲救 6歲侄現低溫徵狀
時任警逼子自瀆案上訴 爭議未舉證性快感意圖
時任警逼子自瀆案上訴 爭議未舉證性快感意圖
活在灣區：匯豐渣打推在港開內地戶口服務 屬第二類帳戶 存入金額有限制
活在灣區：匯豐渣打推在港開內地戶口服務 屬第二類帳戶 存入金額有限制
活在灣區：粵書記開年提DeepSeek 讚「不怕虎」撼美
活在灣區：粵書記開年提DeepSeek 讚「不怕虎」撼美
【Emily】市民票選「龍年十大消費新聞」 舒適堡執笠第一 美斯缺陣「最離譜」
【Emily】市民票選「龍年十大消費新聞」 舒適堡執笠第一 美斯缺陣「最離譜」
【Emily】民記倡改革滲水辦 放寬立案濕度指標
【Emily】民記倡改革滲水辦 放寬立案濕度指標
【Emily】體育園渣馬博覽 捧場者食買玩打氣
【Emily】體育園渣馬博覽 捧場者食買玩打氣
【Emily】工聯想搞模範職工評選 已同勞福局傾
【Emily】工聯想搞模範職工評選 已同勞福局傾
【Emily】經民聯初八花車巡遊 祝賀人人皆發
【Emily】經民聯初八花車巡遊 祝賀人人皆發