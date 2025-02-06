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港聞

港聞二

學生上訴暴動罪撤 官：警口供有悖新聞片段 定罪不穩妥

【明報專訊】2019年11月18日警方圍堵理大，兩名學生在甘肅街及吳松街涉參與暴動被捕，罪成被分別判囚50個月及56個月。二人不服定罪及判刑上訴，上訴庭昨日頒布判辭，就案發時20歲的男學生，由於警員有關拘捕男學生的口供與新聞片段相悖，原審法官沒處理箇中疑點，遂裁定男學生上訴得直，撤銷定罪及判刑。另一人則維持原審裁決（見另稿）。

明報記者

2022年兩罪判囚50月

上訴申請人為林阡晴（定罪時25歲，下同）及廖康良（22歲），報稱學生，2022年10月被判囚。二人所涉事件為2019年11月18日，大批市民自發前往理大營救受困於理大的人。

根據原審區院法官練錦鴻裁決，廖康良案發時身穿黑衣黑褲，佩戴防毒面罩及手套，背包被搜出一把木柄槌仔及多支生理鹽水，他於警方推進至油麻地甘肅街時被截停，辯方於審訊以廖有專注力不足、讀寫障礙及低智力的情况，影響他在突發環境下的應變力作為抗辯理由。練官認為廖一身黑衣與示威者相似，更帶備手槌、手套及生理鹽水，「有備而來參與暴動」，裁定暴動罪成。廖另因管有手槌被判「管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具」罪成，就兩罪被判囚50個月。

官：原審沒處理「不能磨合的根本差異」

上訴庭昨於判辭表示，反覆觀看當晚新聞片段後發現，負責拘捕之警員的證供與片段有出入。片段顯示一名男子於甘肅街「卓悅」門外被數名警察制服地上，廖的案情指他正是被制服的男子，但拘捕警員堅稱是自己一人控制並拘捕廖，並否認廖是片中男子。上訴庭續指，律政司一方同意當晚僅廖一人於上址「卓悅」門外被捕，若片中男子並非廖，片段理應另會拍攝到廖與拘捕警員的身影，惟片段不見二人蹤影；若片中男子是廖，即拘捕警員的證供與片段相悖。

判辭續指，雖沒證據證明在卓悅門口被數名警員制服的人是廖，但舉證責任在控方，原審法官應解釋為何認為拘捕警員的證供可信性不受影響；原審法官接納其證供時，無充分考慮證供與片段有「不能磨合的根本差異」，由於原審沒處理有關疑點，故針對廖的暴動定罪不穩妥，繼而錯誤裁定廖的次罪成立，故上訴庭裁定廖上訴得直，撤銷其兩項定罪及擱置判刑。

【案件編號：CACC 194/22】

（反修例風暴）

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