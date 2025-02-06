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港聞二

議員關注遙距上訴聆訊被告出席權 當局擬提修正案

【明報專訊】立法會正審議《法院（遙距聆訊）條例草案》，草案建議之一是收緊被告出席刑事上訴聆訊的權利。不少議員昨日在法案委員會關注該建議影響被告權利，司法機構主動提出修正案，但副政務長任浩晨未提及修正案與被告出席聆訊的權利是否有關，稱正考慮就上訴許可申請，法庭可決定以實體、遙距或書面方式處理。他又表示，未必需要按草案建議，修訂《刑事訴訟程序條例》下第83U條有關出席上訴聆訊條文。

現行《刑事訴訟程序條例》及《終審法院條例》列明，被告有權出席上訴及上訴許可聆訊，除非法庭認為基於司法公正、公安或安全理由則屬例外。草案建議修訂條文，改為除非獲法庭批准，否則被告無權出席上訴許可申請或純法律問題的上訴聆訊。

謝偉俊倡形式可不需在場

民建聯周浩鼎表示，現時被告一定可出席上訴或上訴許可申請聆訊，草案倒轉要被告自行申請，認為要小心處理。選委會陳曼琪也說，以往被告親身出席純法律問題上訴的情况雖少，但出席上訴聆訊是被告的絕對權利，呼籲草案應提高被告出席聆訊權利的程度。另一名議員謝偉俊則說，未必需要保留被告在場等舊式保障，並可節省懲教署轉運被告往來法庭的時間。

任浩晨回應說，稍後會提出修正案，看看如何給予法庭工具，以書面方式處理上訴許可申請，同時給空間讓被告提出出席聆訊，盼不影響被告人應有權利。

新民黨黎棟國及陳曼琪關注，草案會否影響無法律代表的被告上訴；任說，他們仍可提出出席聆訊，無論實體或遙距聆訊手法一致，法官處理都要公正。

草案又建議提高在法庭程序拍攝或錄影的罰則，新增未經授權而紀錄和發布實體及遙距聆訊罪行，經公訴可判監5年及罰款10萬元；而無合法權限在法院大樓故意拍攝或錄影身處法院的人、或故意發布，均屬犯法，經公訴可判監1年或罰款5萬元。本報向任查詢，法庭內人像素描是否續受禁，他重申「𠵱家唔得，將來都唔得」。

相關字詞﹕刑事訴訟程序條例 遙距聆訊

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