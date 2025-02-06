高德車費較Uber TADA低 隧道費靠手動輸入或惹爭拗

較兩同行最多可平三成

記者在3間平台試網約最便宜的「經濟型」私家車。以早上繁忙時間約8時許從鑽石山到銅鑼灣為例，高德3間供應商「高呼叫車」、「宇宙call車」及「OKGO」收費介乎112至126元，計及東隧收費40元後收約152至166元。同一路線下TADA及Uber分別收約167及197元，即高德較兩平台最多便宜約三成。

司機指有行家多收隧道費

網約私家車一般較的士貴，3間平台兩款車收費差距則相若，私家車貴約10至20元。Uber及高德10秒內有車接單，TADA則未能成功叫車。記者在非繁忙時段下午約1時試以同一路線再叫車，高德及TADA整體收費同為約140多元，與150多元的Uber收費差距收窄至約一成。

接載記者的「高呼叫車」司機何先生稱，高德過海客叫車時只需付基本車費，隧道費待司機完成車程後於系統輸入金額才補交，結果常有糾紛，過海有分時段收費，司機難逐單記錄過海當刻隧道費多少，有司機忘記輸入隧道費蝕錢，亦聽聞有司機輸入比實際更高金額牟利，盼高德改善收費模式。