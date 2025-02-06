高德可召白牌車 司機由服務商招攬 議員憂藉供應商規避刑責 促立例規管平台須釐清角色

明報記者 孫澤芳

運物局：已提醒載客者須持牌

就政府將如何定義「網約車平台」，運輸及物流局昨回覆時未回應，僅重申局方正研究，今年內會就規管網約車平台、提供合規服務車輛的類別和數目、平台、車輛和司機牌證要求等提立法建議。就高德旗下現有「白牌車」載客，局方指運輸署已去信提醒其有關法例規定，按現行法例私家車須持有效出租汽車許可證才可出租或載客取酬。

據悉，高德打車最近一個月推出網約私家車選項。據高德召車頁面顯示，私家車是由「高呼叫車」、「OKGO」、「宇宙call車」3個服務商提供。記者翻查3間服務商的司機版應用程式，發現3個程式介面設計、運作及功能相同；而3間服務商均未有要求申請註冊的司機交出出租汽車許可證，僅要求提供駕駛執照、車輛保險單、身分證及車輛照片。

3服務商介面操作相同

司機註冊毋須交許可證

本報亦發現，「高呼叫車」於程式自我介紹稱公司成立於2013年，已累積多年專車接送經驗，主要營運本港酒店及全球平台接送機、點對點及包車服務，更聲稱接載車輛均由運輸署發出合法出租汽車許可證。不過，本報昨經「高呼叫車」召到的私家車，接單司機向記者稱沒持有許可證，註冊為司機時，客服亦無要求出示。翻查運輸署文件，截至去年底持有私家服務（豪華房車）出租汽車許可證營辦商名單中，亦無與3間服務商同名的公司。本報曾向高德打車查詢，截稿前未獲回應。

據了解，高德目前於內地亦是透過與服務商合作的模式，由服務商安排私家車載客及管理司機。消息人士形容，高德角色為資訊撮合，是與企業合作，並非直接與車輛合作，而高德對於合作供應商引入私家車無嚴格限定，則主要是出於「業務考慮」。

立法會議員張欣宇稱，據他了解，內地目前做法為視「高呼叫車」等服務商為網約車平台，對其實施監管，而並非作為整合角色的高德。惟他認為，高德作為整合資訊的平台，亦有責任確保與其合作的服務商合法經營，且高德為直接與消費者接洽的角色，故港府將來立法規管網約車平台，須清晰定義何謂平台及服務流程中各持份者的責任，避免造成法律漏洞，令營辦商可透過商業合作規避刑責。