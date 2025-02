禁非港人報筆試 IELTS：減作弊風險

英國文化協會回覆本報稱,根據IELTS合作伙伴分析,非本地居民參加筆試與考試當天的作弊行動有關,限制報考資格將令風險大減(much of this risk will be mitigated)。協會亦提及,非本地居民報考比例會因季節或其他因素浮動,例如鄰國考試是否額滿等,有時非本地考生甚至佔考生人數逾半。

稱多國已禁 電郵應試不受限

協會又稱,多個國家及地區已禁止非當地居民報考筆試,包括泰國、印尼、日本、韓國、新加坡、蒙古等,措施將很快成為大多數IELTS考試地區的標準做法;不過在任何地區仍可參與「電郵模式」考試,應試機會不受限制。

劉智鵬:英語試似較易作假 限制合理

立法會議員兼嶺大協理副校長劉智鵬表示,IELTS等英語考試似乎較其他學歷證明易偽造,舉例大學曾發現有非本地申請人的英語考試成績疑由他人在異地代考所得,涉事試場分別位於加拿大及馬來西亞,反映作弊以至欺詐行為遍佈全球,認為新措施有助減少作弊,「也是想控制風險,也很合理」。

劉智鵬又說,去年港大經管學院爆出假學歷個案後,本港大專學界審視非本地入學申請時相當謹慎,「有懷疑就索性不考慮」。他強調,涉嫌作假的申請仍屬少數,「暫時亦無發現新的,所謂道高一尺、魔高一丈的欺詐行為」。