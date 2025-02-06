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消委3年758灣區置業投訴 九成港樓

【明報專訊】大灣區跨境租樓及置業成趨勢，卻不時傳出買賣糾紛。消委會主席陳錦榮表示，近3年收到758宗相關投訴，而去年接獲192宗，較前年及2022年分別跌26%及37%。投訴包括遲交樓、中介收樓款後失蹤、售樓說明不符事實、工程爛尾等。消委會昨推出「大灣區住房錦囊」網站，介紹港澳及9個內地城市的置業及租樓資訊。

最高涉233萬 橫琴樓不符約拒退款

陳表示，近3年投訴中，逾九成涉香港物業，其次珠海佔20宗，惠州有10宗。最高涉款額涉及233萬人民幣，事主2019年購入橫琴單位，交樓限期後發展商以「國家疫情政策」為由延後3個月交樓，並引述該區政府規定稱不能按合約訂明的裝修交付，物業不可供水、煮食和居住。雙方簽訂解約協議後，發展商稱資金不足拒絕退款。最終消委會建議事主聯絡內地消費者組織。

被問及和解比例時，消委會總幹事黃鳳嫺稱沒有相關數字，因不少個案轉介內地消費者委員會後，直接與發展商或中介私下協調，消委會不知最終結果。

消委推北上置業專題網站

陳錦榮提醒，內地與香港各市法規及用語不一，例如內地管理費有官方指標，部分城市會限購或限貸，若不熟悉易「中招」，籲市民租樓或置業前做好盡職調查，如向中介或地產代理查閱樓盤地段的政府批文或地圖，確認樓盤實際位置、用地性質、是否依法建設及獲批對外銷售，並選擇信譽良好的發展商。

「大灣區住房錦囊」設於消委會網站，涵港澳及廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶資訊，包括租樓及置業流程，物業管理、按揭及其他法規，各市保障消費者機構，以及內地與港澳樓市慣用字對照表，亦設個案分享。

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